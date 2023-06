CMC festival bio je pun sjećanja na Stavrosa: 'Bio je veličina i na sceni i u privatnom životu...'

Prošlo je malo više od mjesec dana otkad je Jasmin Stavros preminuo od raka kostiju. Da je živ, u subotu bi po 15. put pjevao na CMC festivalu u Vodicama.

- Svanuo je dan, a ja neću kući sam. Luda, luda noć, ja je zovem u pomoć - tim stihovima Staki bi zabavljao Vodičane.

Nažalost, 'Luda noć' njegova je posljedna pjesma. Napisala ju je Alka Vuica, a Staki je nikad nije izveo pred publikom.

- Žao mi je što je otišao na takav način. On je bio veliki vjernik, a ja sam isto vjernica pa znam da je sad na boljem mjestu - govori Alka.

S njezinom pjesmom 'Zrak zemlja zrak' pobijedili su 1996. godine na festivalu u Puli. Hitmejkerica se prisjetila kako je Stavrosa tad presvlačila iz Versace odijela u traperice i prozirnu košulju.

- On je stigao kao šminker, a ja sam bila otkačeno obučena. Rekla sam mu da izgleda kao da radi na šalteru u banci. Presvukla sam ga i njegova žena Žarka se složila s mojim odabirom - smije se Alka.

Ni Mladenu Grdoviću nije nimalo lakše govoriti o Stavrosu. Nakon što smo ga upitali za prijatelja, pogledao je u daljinu, udahnuo i rekao: 'Fali mi. Fali nam puno. Iskreno, fali mi naša zezancija'. Nije htio dalje govoriti o njemu.

Kad je Staki završio u bolnici, pitali smo organizaciju festivala što će biti s njegovom izvedbom. Tad su nam rekli da u slučaju ako Stavros neće biti u mogućnosti nastupiti, pustili bi videospot 'Lude noći'.

'Luda noć' je Stakijev duet s pjevačem Draženom Filjevićem Dadom, s kojim je i ranije surađivao.

- Uuuu. Kad je on preminuo toliko mi je bilo teško da nisam ni razmišljao o festivalu. On je meni bio sjajan mentor. Kakva je veličina bio na sceni takav je bio i u privatnom životu - priča Dado, koji je do kraja pratio festival na kojem je trebao nastupiti sa svojim mentorom.

Umjesto videospota 'Lude noći' CMC je pustio snimku u trajanju od 35 sekundi, s isječcima Stavrosovih intervjua i nastupa na festivalu.

- Neka, neka traje festival i nakon mene - govorio je Staki. Publika mu se zahvalila s dugim gromoglasnim pljeskom, no kralj zabave je sigurno zaslužio više od 35 sekundi.

Veliki broj pjesama na festivalu napisala je Alka Vuica, a ona je izvela 'Presidente'. Na pozornici joj se trebao pridružiti bivši mister Dino Bubičić, koji glumi i u videospotu.

- Na kraju je odustao. Drago mi je da sam ljude podsjetila na njega. Spot je izazvao burne reakcije što mi je drago. Misteri nisu zaboravljeni ja sam ih vratila - smije se Alka.

Najviše pažnje dobila je Lidija Bačić Lille. A kako i ne bi. Imala je dva nastupa na festivalu, a potom i koncert. Prvi je bio duet sa slovenskom pjevačicom Buryanom. Lille je bila u crnoj prozirnoj kombinaciji, a Buryana u bijelom bodiju. Toliko je bilo 'vruće' od njihovog njihana bokova da je voditelj Dalibor Petko izašao na pozornicu obučen u vatrogasca sa šmrkom. Došao je 'ohladiti' Vodičane.

Lille se nakon pola sata vratila na pozornicu da izvede 'Adrenalinu'. A vratila se sva u zlatnom. Grudi, ruke, noge sve je bilo u zlatnoj boji. Autor tog remek djela jedino joj nije obojao vrat, lice i dlanove. Svi su nestrpljivo čekali u čemu će se pojaviti na koncertu. Pjevačica je preko farbe navukla crnu prozirnu kombinaciju koju je imala na nastupu sa Slovenkom. Lille je uspješno pomiješala crnu i zlatnu.

Iako Vodice nisu natjecateljski tip festivala, posebno priznanje je dobio Željko Bebek, koji se na pozornici najavio da se sa sinom Zvonimirom vraća svojim rokerskim korijenima. Otac i sin izveli su pjesmu 'S tobom su godine minut'. To je prva pjesma koju su sami napisali.

Festival je uglavnom prošao u veselju, kao i svih prethodnih godina. Svaka čast svima, no Stavros je zaslužio više od 35 sekundi.