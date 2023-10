Coldplay u problemu: Menadžer ih tuži zbog neplaćene provizije, a oni od njega traže 14 mil. funti

Britanska grupa Coldplay koja iza sebe ima već 20 godina glazbene karijere našla se u problemu jer je njihov bivši menadžer, Dave Holmes tužio bend zbog 10 milijuna funti neplaćene provizije.

Foto: Instagram

Bend, kojeg čine frontman Chris Martin, Guy Berryman na basu, Jonny Buckland na gitari i Will Champion na bubnjevima se toj tužbi protivi. Oni, s druge strane, tvrde kako njima Holmes duguje odštetu veću od 14 milijuna funti.

Bivši menadžer navodno je uzeo dva pozamašna zajma od Live Nationa, jedne od vodećih svjetskih tvrtki za promicanje turneja i upravljanje prodajom karata, koja godinama surađuje s Coldplayem. Tvrdi se, kako navodi The Times da je 2015. Live Nation posudio Holmesu 20 milijuna dolara uz prilično dobru kamatu od 2,72 posto godišnje.

Zatim, 2018. godine, navodno je Holmesu posuđeno još 10 milijuna dolara, uz istu kamatu. Dodatan novac je koristio za financiranje pothvata razvoja nekretnina u ili oko Vancouvera u Kanadi, kako navodi bend u svom podnesku Visokom sudu u Londonu. Dodali su i kako vjeruju da je ovaj vancouverski posao bio 'profitabilan'.

Foto: DC5/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Mora se zaključiti da je g. Holmes od Live Nationa mogao dobiti samo zajmove u ukupnom iznosu od 30 milijuna dolara uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,72 posto zahvaljujući svojoj poziciji menadžera Coldplaya - zaključili su dalje u tvrdnji.

To je prva linija napada Coldplaya, s neutvrđenim eventualnim gubitkom zarade. Druga je ona koja se tiče priprema i ekstremnih troškova za turneju Music of the Spheres i pripisuje krivnju za višemilijunske nezgode Holmesu koji je, tvrdi Coldplay, imao 'krajnju odgovornost' za upravljanje izletom od 165 koncerata.

Bend je izjavio da su, neposredno prije početka turneje, troškovi 'brzo eskalirali', a oni su podnijeli najveći teret. Kažu da je naručena oprema koja nije odgovarala ili je kupljena skupo.

Od bivšeg menadžera traže 14 milijuna funti odštete.

Inače, malo se zna o Holmesu, osim da je počeo surađivati ​​s Coldplayem 2005. godine na njihovom trećem albumu, X&Y, i nastavio do prošle godine. Bio je sastavni dio njihovog uspjeha.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

U Holmesovoj izvornoj tužbi protiv Coldplaya, menadžera kojega je bend otpustio prošle godine, tvrdi da je pomogao organizirati snimanja, uzorke i gudačke aranžmane za još neobjavljeni deseti i jedanaesti album grupe.

- Holmes je uspješno vodio Coldplay više od 22 godine, usmjeravajući ih u jedan od najuspješnijih bendova u povijesti. Sada mu Coldplay odbija platiti ono što mu se duguje - rekao je njegov odvjetnik.

Bend negira Holmesovu tvrdnju 'u cijelosti'. U njihovoj protutužbi stoji da nisu produljili njegov ugovor o upravljanju 'nakon razdoblja sve veće zabrinutosti u vezi s ponašanjem gospodina Holmesa', a slučaj bi mogao završiti suđenjem ako se strane ne nagode.