Britanski rock bend Coldplay je najavio da će na svojoj predstojećoj ekološki osviještenoj turneji 2022. smanjiti emisiju ugljičnog dioksida za 50% te posaditi drvo za svaku prodanu ulaznicu.

Također, na svojim će koncertima postaviti plesni podij koji generira električnu energiju iz kinetičke energije publike.

- Kad kažem 'Skačite gore-dolje!', doslovno ćete trebati skakati gore-dolje. Jer ako to ne učinite, svjetla će se ugasiti - objasnio je frontmen grupe Coldplay Chris Martin (44) za BBC.

Na društvenim mrežama u četvrtak su najavili svoju niskoemisijsku turneju, nazvanu po njihovom nadolazećem albumu "Music of the Spheres". Također, to će im biti prva turneja u posljednjih pet godina.

Naime, Chris Martin je ranije obećao da Coldplay neće ponovno nastupiti dok ne pronađu održiv i ekološki siguran način za održavanje koncerta.

- Cijeli koncert pokreće obnovljiva energija. Dva područja publike su na kinetičkim podovima - objasnio je.