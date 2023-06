Čolićeva kći hvali se oblinama na Hvaru: On je samo jednom komentirao njene golišave slike

Una Čolić (20), kći Zdravka Čolića (72), podijelila je nekoliko fotografija s Hvara, na kojima je pozirala u izazovnom kupaćem kostimu.

Fotke su nastale na brodu, a čini se kako Una već uživa na ljetovanju. Njen crveni bikini naglasio je njene obline koje ona često ponosno pokazuje.

- Divlja i slobodna - poručila je kratko u opisu Una, a njeni pratitelji ubrzo su ju obasuli komplimentima.

'Duša lijepa', 'Ljepotica', 'Ponos tatin', samo su neki od komentara oduševljenih fanova.

Inače, Unu na Instagramu prati više od 40 tisuća ljudi, s kojima svakodnevno dijeli detalje iz privatnog života.

Čolić je Unu dobio sa suprugom Aleksandrom, s kojom je u braku od 2001. godine, a supružnici osim nje imaju i mlađu kćer Laru.

Foto: Instagram/Una Čolić

- Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja - rekao je Zdravko u jednom ranijem intervjuu za HRT.