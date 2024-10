Colin Farrell gurao prijateljicu u kolicima na maratonu: 'Ma, to je ništa naspram njezine boli...'

Glumac Colin Farrell (48) istrčao je u nedjelju 'Irish Life Dublin Maraton' u znak podrške dobrotvornoj organizaciji 'Debra Ireland'.

Foto: Damien Storan/PRESS ASSOCIATION

Glumcu su za to trebala malo više od četiri sata, a posljednja četiri kilometra prešao je gurajući u kolicama dugogodišnju prijateljicu Emmu Fogarty (40), koja ima rijetku i tešku genetsku bolest zvanu bulozna epidermoliza.

Foto: Damien Storan/PRESS ASSOCIATION

Emma je rođena bez kože na lijevom stopalu i desnoj ruci te ima bolne plikove od najmanjeg dodira. Njezina koža je krhka i ranjiva poput krila leptira, pa se zato oboljeli nazivaju 'djeca leptiri'. Fogarty je najstarija osoba u Irskoj s tom bolešću, a životni vijek oboljelih od bulozne epidermolize je do 34. godine.

Glumac i prijateljica emotivno su se zagrlili nakon što su zajedno prešli cilj u nedjelju.

Foto: Damien Storan/PRESS ASSOCIATION

- Ovo trčanje nije bilo ništa u usporedbi s boli koju je prisiljena trpjeti svaki dan, iako to ne pokazuje. Bila mi je čast vidjeti je kako me čeka na zadnja četiri kilometra do kraja, od kojih svaki predstavlja desetljeće njezina života. Nikad to neću zaboraviti - rekao je glumac za Irish Times.



Foto: Damien Storan/PRESS ASSOCIATION

U maratonu je sudjelovalo 20.000 trkača, a prikupili su oko 679.000 eura za udrugu 'Debra Ireland', koja pomaže oboljelima od bulozne epidermolize.

Farrell nisu strane dobrotvorne akcije. Glumac je nedavno pokrenuo zakladu za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama jer je njegovom najstarijem sinu Jamesu (20) dijagnosticiran Angelmanov sindrom kada je imao dvije i pol godine.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Angelov sindrom je genetski poremećaj koji uzrokuje kašnjenje u razvoju, poremećaj ravnoteže, ali i razne druge probleme koji mu onemogućuju da živi samostalno i brine se sam o sebi.

- Kada se prvi put počeo sam hraniti, lice mu je na kraju izgledalo kao da je Jackson Pollock (američki slikar). Danas se lijepo hrani. Svaki dan sam sve više ponosan na njega, mislim da je čaroban. Ovo je prvi put da govorim o tome i, očito, jedini razlog zbog kojeg govorim je to što ne mogu pitati Jamesa želi li to učiniti - rekao je glumac za časopis People.