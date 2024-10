Transformacije koje su šokirale sve! Farrell je postio da ne mora na WC, imao je i penis Pingvina

Nosio sam bodi, tako da sam uglavnom bio prekriven od zgloba do gležnja. Jedino su ruke i stopala bili moji. Sve ostalo je, uključujući i uši, protetika. Kažem vam, bez majstora maske kao što je Mike Marino ne bi bilo Pingvina. Da se mene pita, bio bih samo ja šepav s j**enom cigaretom, cilindrom i kišobranom koji je mitraljez, a s tim ne bismo imali dobru seriju, ispričao je glumac Colin Farrell (48) za časopis People o transformaciji u lika Pingvina.

Trenutačno irskoga glumca na Maxu ponovno gledamo kao zlikovca Oswalda "Oza" Cobblepota, poznatog iz filma ''The Batman'' iz 2022., u kojem je glumio istu ulogu. Riječ je o spin-offu "Batmana" koji se fokusira na priču o Pingvinovu usponu u kriminalnom podzemlju Gothama.

Colin Farrell imao i penis Pingvina

O njegovoj transformaciji se ne prestaje govoriti jer nitko ne može povjerovati da je iza nje Farrell, jednostavno izgleda kao da Pingvina igra drugi glumac. Za takav izgled zaslužan je američki vizažist Mike Marino i on je, nakon Farrella, prava zvijezda serije.

Foto: PROMO

Dosad je zbog šminke dvaput bio nominiran za Oscara, a da je serija "Pingvin" film, Marino bio dobio i treću nominaciju, a možda i zlatni kipić. Za ovakve transformacije potrebni su sati i sati, nekad se potroši i pola dana na šminkanje glumca, no nekim čudom Marino je uspio to svladati te je Farrell svaki dan snimanja provodio "samo" tri sata u stolici za šminkanje, a studio je bio postavljen na temperature smrzavanja kako bi šminka ostala na mjestu.



- Horor koji je Marino napravio od mene dopustio mi je da potpuno uđem u taj lik - ističe glumac. Farrell je otkrio da je njegova transformacija u Pingvina uključivala ćelavu kapu, periku i sedam različitih protetskih dijelova, koji su svi pažljivo obojeni sprejem kako bi izgledali poput boginja, ožiljaka i nabora. Maske su napravljene od mekanog silikonskog materijala te bi se lijepile na Farrella. Jedna je scena zahtijevala da njegov lik bude gol, a Marino je i za to imao rješenje.

Foto: /PICTURELUX

- On je tako uvrnut i briljantan. Rekao mi je na setu: 'Napravio sam ti penis Pingvina'. Pitao sam ga: 'Stvarno. Ne znam želim li hodati po setu s penisom Pingvina.' A on je rekao: 'Ne, ne, stari, može se odvojiti, ima kljun na kraju'. Pa sam imao penis pingvina - smije se Farrell. U maski se jako znojio te je pio puno vode, a odlazak na toalet bila je prava "logistička" akcija.

- Nisam doručkovao ni ručao, mislim da je to najpristojniji odgovor koji mogu dati. Što se tiče odlaska na malu nuždu, trebala mi je navigacija dok se skinem da odem na WC - rekao je u "The Graham Norton Showu". Da izađe iz maske, trebalo mu je 40-ak minuta.

Nevjerojatna transformacija Sebastiana Stana

Maska Pingvina nije jedino Marinovo djelo koje filmski kritičari hvale ove jeseni. Marino je u novom filmu “A Different Man” morao prekriti jedno oko i jedno uho glumca Sebastiana Stana.

Foto: Instagram



- Upozorio sam ga. Rekao sam mu: 'Premazat ćemo ti cijelu glavu, kosu i sve ljepilom, bit će vruće i neudobno' - ispričao je Marino za Vanity Fair. Neprepoznatljivi Sebastian Stan glumi Edwarda, muškarca s neurofibromatozom, genetskim poremećajem koji uzrokuje da se benigni tumori pojavljuju kao izbočine na licu ili tijelu, time unakazujući lice. A uz njega igra i Adam Pearson, 39-godišnji britanski glumac koji ima taj genetski poremećaj.

- Trebala su mi otprilike dva sata da zalijepim masku na Stana - objašnjava Marino. Glumac je na kraju nosio dodatna dva kilograma na licu.

Foto: MGM

Maska koja je uplašila mnoge je ona koju je Gary Oldman nosio u filmu ''Hanibal'' 2001. Oldman glumi zlikovca Vergera, a vizažistu Gregu Cannomu trebalo je šest sati da masku zalijepi na glumca.

Renee Zellweger dobila osip od protetike

Nitko ne može zaboraviti ni fizičke transformacije glumice Renée Zellweger u filmovima "Bridget Jones". Amerikanka se za tu ulogu debljala po 15 kilograma, a kasnije bio joj trebalo oko godina dana da ih skine. No sve što su stariji glumcima, to je teže mijenjati kilažu zbog uloge, a i to nije posve zdravo.

Stoga se Renée za ulogu serijske ubojice u seriji ''The Thing About Pam'' odlučila za protetiku, od koje je, nažalost, dobila osip.

Foto: promo



- Baš me svrbjelo - priznala je Renée u intervjuu za Variety.

Transformacija koja je oduševila mnoge je ona Lily James kao Pamele Anderson u seriji "Pam and Tommy". Fizička transformacija Lily u Pamelu iziskivala je tri sata svakog dana, a osim platinaste perike glumica je nosila protetiku lica, plave kontaktne leće, lažni ten, lažne tetovaže i madeže, kao i umjetne grudi koje su joj zalijepili na prsa, a zatim obojili tehnikom "airbrush".

Pam & Tommy (2022) TV Mini Series | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Kao da sam nosila maleni džemper, koji mi je pružio zaštititi u scenama seksa. Nisam se osjećala ranjivo tad jer to nisu moje prave grudi - rekla je glumica.