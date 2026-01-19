Colleen Hoover pobijedila rak: 'Gotova sam sa zračenjem...'

Više nemam rak. Dijagnosticiran mi je negdje prošle godine [2025.], imala sam uspješnu operaciju, jučer [16. siječnja 2026.] sam završila zračenje. Gotova sam i dobro sam, i sve je u redu i bilo je u redu. Moji su liječnici odradili svoj posao. Ma da!, napisala je autorica bestselera Colleen Hoover na Facebooku, demantirajući napise koji su sugerirali da joj je zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo.

Spisateljica, poznata, između ostalog, po romanu 'It Ends With Us', ranije ovog mjeseca podijelila je i rezultate genetskog testiranja.

- Moj rak nije potekao od obiteljskih gena. Također nije potekao od dva glavna uzroka raka, a to su HPV i prekomjerni hormoni. To znači da je vjerojatnije bio okolišnog/životnog stila, što uključuje nedostatak vježbanja, lošu prehranu i stres - napisala je.

Našalila se na račun promjena koje će morati uvesti u svoj život.

- Sretna sam i zahvalna što sam živa, ali mrzim povrće. Mrzim kad moram ustati s kauča. Mrzim se znojiti. Mrzim kad je znanost u pravu. Ako me vidite u teretani, nemojte mi ni reći 'dobar posao'. Ako me vidite u restoranu kako jedem piletinu na žaru i pijem vodu, vjerojatno sam jako ljuta zbog toga - dodala je.

Hoover je prošle godine objavila da će zbog 'neizbježne operacije' propustiti premijeru filma i druge promotivne događaje za film 'Regretting You', snimljen prema njezinu romanu.