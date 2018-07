Ćosić: U Rusiji sam 'natukao' valjda tisuće kuna na mobitelu

Rakiiiiiiiiiiiitić, vikao je Drago Ćosić (59) nakon što je Ivan Rakitić zabio penal za pobjedu protiv Danske i Rusije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Bez glasa legendarnog komentatora postalo je nezamislivo pratiti utakmice hrvatske reprezentacije. Mjesecima se pripremao za SP, u Rusiji je bio više od 30 dana. Priznaje da mu je nakon svega potreban odmor.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Drago Ćosić (drugi s lijeva) zadovoljan je kako je cijela ekipa odradila projekt Svjetskog prvenstva u Rusiji

- Putovanja su bila duga, Rusija je golema i to me najviše iscrpilo. Ponekad sam nakon utakmice cijele noći letio da bih došao do kampa reprezentacije i bio s njima. Nisam dvaput bio u centru i popio kavu, prijatelji su mi skoro zamjerili što dan prije finala nisam imao vremena s njima ni piće popiti - objasnio je Ćosić. Pratio je više od 30 velikih natjecanja, ne znam im ni broj. Imao je više od pet tisuća prijenosa u karijeri. Ovo prvenstvo ostat će mu u najljepšem sjećanju.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Na televiziji sam već 37 godina, to je jako puno vremena za zadržati se na jednome mjestu. Naravno da razmišljam o penziji, kaže Ćosić

- Bilo je velikih uspjeha i slavlja, ali ovo sad je ipak nešto više. Kad bih išao s rukometašima ili Kostelićima, Janicom i Ivicom, očekivalo se da će biti u samom vrhu i boriti se za medalju. Kod nogometa je to ipak malo drugačije, uoči prvenstva sam si mislio kako bi bilo sjajno kad bismo prošli u četvrtfinale. A mi došli do finala - kaže Ćosić. Oduševljen je Rusijom, u kojoj je već bio nekoliko puta.

Foto: Igor Soban/PIXSELL S braćom Sinković, Martinom i Valentom

- Vrhunski su organizirali, iako su neki bili skeptični. Rusija je moderna država koja je prihvatila strance, kao i oni nju. Nadalje, bogata je kulturom i poviješću, a gradovi su prekrasni - rekao je Drago i nastavio:

- U školi sam učio ruski pa je meni bilo i lakše jer je mnogo natpisa na ćirilici. Još sam kao student radio kao turistički vodič pa sam u Moskvi bio 25, a u Sankt Peterburgu barem 15 puta. U Zagrebu je na projektu SP-a i emisiji 'Zabivaka' radilo više od 60 ljudi, a u Rusiji ih je bilo 17. Ćosić smatra da su odrađenim poslom podignuli standarde praćenja tako velikog natjecanja.

Foto: HRT Izvještavao je s najvećih svjetskih sportskih događaja;

- ‘Natukao’ sam valjda tisuće kuna na mobitelu, koliko sam razgovarao kako bih sve uskladio. Bio je veliki problem za sve nas pronaći letove, neki su morali na vlak i putovati po 14 sati. Ni smještaji nisu baš uvijek bili nešto, ali nema veze, lakše je sve kad su takvi rezultati. Ne samo ovi sportski, ovo prvenstvo porušilo je sve rekorde gledanosti. Sigurno najgledaniji događaj kod nas svih vremena. Imali smo sreću da su naše utakmice igrane uvijek navečer, a i ‘Zabivaka’ je bila pun pogodak - kaže Ćosić. Još je ovaj tjedan obavio nekoliko sastanaka, 'ispratio' Matea Beusana u penziju, a onda slijedi odmor.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Tenis mu je jedan od hobija

- Zaželio sam se šetnji sa psom uz Jarun, roštilja s prijateljima ili tenisa s Mićom Dušanovićem. Stvarno sam emocionalno i fizički ispražnjen pa će mi trebati jedan malo dulji odmor - rekao je Ćosić.

Ćosić je rođen u Tesliću, u susjednoj BiH. Djetinjstvo mu nije bilo lako, bio je jedan od osmero djece. Živjeli su skromno, kaže, ali sretno. Nisu imali televizor pa ga je išao gledati kod susjeda.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL Skijanje je jedan od sportova koji prati, a poseban gušt mu je Snježna kraljica

- Mama se brinula za nas, a otac bio šumski radnik. Televizor smo kupili tek kad sam imao osam godine, do onda sam gledao kod susjeda. Ljudi mi se smiju kad kažem da sam već s pet godina znao da želim raditi na televiziji. Kad sam vidio, rekao sam si: ‘Bože, ja to želim raditi’. A iz Bosne se to tad činilo kao znanstvena fantastika - rekao je Ćosić i nastavio:

- Rado se sjetim djetinjstva jer smo bili sretni, bez obzira na siromaštvo. S braćom i sestrama sam u super odnosima, ne sjećam se ni jedne svađe, osim dječjih nepodopština. U ratu su nam sve porušili, ali smo obnovili kuću da naša djeca znaju gdje su bili baka i djed. U Zagrebu je prvo upisao politologiju, a potom upisao i novinarstvo. Kaže da je na televiziji završio slučajno.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL Neizbježan je na dodjeli nagrada sportašima

- Komunikologiju nam je predavao otac premijera Andreja Plenkovića, Mario, i rekao kako ‘Zagrebačka panorama’ prvi put raspisuje natječaj za novinare. Prijavilo se nas 95, ja sam bio među onih pet koji su ušli. Bilo je to sredinom siječnja i trebali smo kao test napisati vijest. Ja sam pisao kako su borovi na Trgu bana Josipa Jelačića postali ruglo jer su se osipali i ostali bez ukrasa. Urednik je glasno pitao tko je to napisao, ja sam već mislio da sam nešto krivo napravio. Rekao je da me prima jer mu nitko od starijih novinara nije to rekao, a prilog je poslije išao u ‘Zagrebačkoj panorami’ - rekao je Ćosić.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Dobio je nagradu za Novinara godine 2016.

Proveo je tamo gotovo tri godine, a onda morao u vojsku. Kad se vratio, na kavi mu se pridružio pokojni Boris Mutić, a Ćosić mu je odmah rekao da bi želio raditi u sportu. Mutić je samo doviknuo: ‘Mali, dobit ćeš šansu’, ali Drago je mislio da će zaboraviti. No nije...

- Za koji mjesec dobio sam poziv, tajnica me pitala ako imam vremena popratiti streljaštvo. Odgovorio sam da sam taj poziv čekao cijeli život - rekao je.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

U 37 godina na televiziji proputovao je cijeli svijet. U godinama kad su velika natjecanja 'njegovih' sportova, nogometa, rukometa i skijanja, kod kuće ga nema više od sto dana.

- Obitelj je naviknuta, znaju da sam luđak za svojim poslom. Supruga je jednom išla sa mnom u Pariz, na meč Željka Mavrovića, i onda je rekla da više nikad ne želi ići sa mnom jer kad sam tako negdje na zadatku pomalo sam neuračunljiv. Kći Ema ide, tako smo se dogovorili, neka vidi druge kulture. Bila je sa mnom i na dva finala Lige prvaka pa su joj kolege na fakultetu rekle da im to više nikad ne govori jer će je zamrziti. Studira ekonomiju i menadžment te će uskoro u Lisabon na šest mjeseci na studentsku razmjenu - rekao je Ćosić.