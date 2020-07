Cowell prodaje svoju luksuznu kuću vrijednu 74 milijuna kuna

<p><strong>Simon Cowell </strong>(60) prodaje svoju kuću u Los Angelesu, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12226613/simon-cowell-sell-9m-la-mansion/" target="_blank">The Sun</a>. Vrijedna je devet milijuna funti (više od 74 milijuna kuna), a ima šest spavaćih soba, bazen, teretanu, Wellness i kino. </p><p>Tu je kuću Cowell kupio prije 16 godina. Prijateljima je rekao kako će živjeti u Malibuu, jer želi mirniji život, daleko od holivudske buke. </p><p>- Simon obožava ovu kuću, to mu je još donedavno bila kuća iz snova. No, sada želi živjeti jednostavnijim životom i stvoriti uspomene sa svojim sinom i partnericom. Ovo je kraj jednog razdoblja, ali raduje se novom poglavlju u životu - rekao je mogulov blizak izvor za strane medije. </p><p>Simon je sina<strong> Erica</strong> (6) dobio u vezi s<strong> Lauren Silverman</strong> (43), a par je zajedno od 2013. godine. S aferom su počeli kad je ona još bila u braku s poduzetnikom <strong>Andrewom Silvermanom</strong> koji je inače bio dobar prijatelj s članom žirija 'Britain's Got Talent'. </p><p>Cowell je inače poznat u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama kao član žirija popularnih TV emisija, poput Pop Idola, Američkog Idola, The X Factora, i Britain's Got Talent.</p><p>Danas je 'težak' 390 milijuna funti (više od tri milijarde kuna), a u televizijskom programu 'The X Factor' u sezoni je zaradio 504 milijuna kuna.</p>