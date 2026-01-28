Cranston: Tata nas je napustio kad mi je bilo 11, živjeli smo kod bake i djeda i spavali na podu

Bryan Cranston (69) otvoreno je progovorio o teškom razdoblju iz djetinjstva, obilježenom odlaskom njegova oca i emocionalnoj nesigurnosti koja je zbog toga uslijedila.

Glumac je imao samo 11 godina kada je njegov otac Joe napustio obitelj, ostavivši suprugu Peggy i troje djece. Nakon rastave roditelja, Bryan i njegov stariji brat poslani su živjeti kod bake i djeda na seosku farmu u okrugu San Bernardino. Pričajući u podcastu Table Manners with Jessie and Lennie Ware, Cranston se prisjetio tog razdoblja kao iznimno zahtjevnog.

Ispričao je kako su na farmi imali stroge obaveze koje su, osobito za djecu iz grada bile veliki šok.

- Imali smo dužnosti na farmi. Morali smo ubijati kokoši, čerupati ih, čistiti i kuhati. I patke, i sve to. Bio je to vrlo težak proces učenja za dijete iz grada - priča Cranston.

Djed kojeg opisuje kao 'strašnog' i bez puno tolerancije, vladao je kućom čvrstom disciplinom.

Foto: IMDB

- Spavali smo na podu u dnevnoj sobi zimi, a na terasi u proljeće i ljeti. Bila je to kuća s jednom spavaćom sobom i jednom kupaonicom koja je bila za baku. Mi smo to obavljali vani - priča.

Bryan se s ocem nije čuo punih deset godina.

- Pomalo si zbunjen kad imaš 11 i odjednom više ne viđaš svog oca. Nisam ga vidio do svoje 22. godine - rekao je Cranston.

Tu dodaje, nije bilo svađe - otac je jednostavno nestao iz njihova života, vođen vlastitom ambicijom da uspije kao glumac.

- Roditelji uvijek uče svoju djecu. U najboljem slučaju, uče ih kako živjeti, što je dobra obitelj, što je poštovanje i ljubav. To nisam imao nakon svoje 11. godine - ističe.

Kaže kako je do tada obitelj bila skladna.

Foto: x/screenshoot - WarTranslated (Dmitri)

- Do devete ili desete godine bilo je stvarno sjajno. Moji roditelji su bili tim, bavili smo se sportom, mama nam je šivala kostime za Noć vještica. A onda se sve srušilo - govori.

Iako je u početku imao otpor prema životu na farmi, kaže kako ga je naposlijetku to mjesto naučilo disciplini.

- Isprva nismo uopće htjeli ići tamo. A kad je mama bila spremna da se vratimo živjeti s njom, nismo se htjeli vratiti. Ta dosljednost i disciplina dale su nam okvir koji nismo imali godinama - kaže.

Posebno je emotivno govorio o svojoj mlađoj sestri Amy, koja je, prema njegovim riječima, prošla najgore.

- Imala je pet godina kada je otac otišao. Uopće ga se nije sjećala. Jednom je gledala fotografiju i rekla: 'Oh, izgleda da sam ipak imala oca' - priča o sestri koja je živjela s majkom kada su on i brat bili na farmi. One su bile kod rodbine.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Nakon svega, njihova majka se borila s alkoholizmom.

- Tražila je pažnju jer je mislila da je to ljubav. Nije bila ljubav, ali ona je to tako doživljavala - govori.

Danas, s vremenskim odmakom, Bryan kaže da prema roditeljima osjeća samo sažaljenje.

Foto: Ian West Media Assignments/PRESS

- Emocija koju osjećam kada danas mislim na njih je tuga. Oboje su na neki način protratili svoje živote - rekao je glumac.

Unatoč teškom djetinjstvu, Cranston ističe da mu je gluma, uz terapiju, pomogla razumjeti vlastite emocije i odnose.

- Ono što radim je moja vlastita terapija. Pokušavam shvatiti zašto se osjećam kako se osjećam i kako izgraditi harmoničan odnos kada nisam imao dobar primjer - ističe.