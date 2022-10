Creed III stiže u kina početkom iduće godine: Pogledajte trailer

Prošlost ti je najgori neprijatelj. Redatelj Michael B. Jordan predstavlja CREED III, koji u kina dolazi u ožujku 2023. Pogledajte prvi trailer!

POGLEDAJTE TRAILER:

Metro Goldwyn Mayer Picturesa predstavlja film Creed III, redateljski prvijenac Michaela B. Jordana, koji se vraća kao Adonis Creed u trećem dijelu poznate franšize.

Foto: Ser Baffo

Nakon uspjeha u svijetu boksa, Adonis Creed napreduje i u karijeri i u obiteljskom životu. Kada se nakon odslužene zatvorske kazne pojavi njegov prijatelj iz djetinjstva, i nekadašnje boksačko čudo, Damian (Jonathan Majors) će zaželjeti priliku u ringu. Sučeljavanje bivših prijatelja više je od obične tučnjave. Kako bi poravnao račune, Adonis mora staviti svoju budućnost na kocku kako bi se borio protiv Damiana - borca koji nema što izgubiti.

Foto: Eli Ade

Uz Michaela B. Jordana u filmu glume još i: Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent i Phylicia Rashad. Jordan je režirao prema scenariju Keenana Cooglera (Space Jam: Nova legenda) i Zacha Baylina (Kralj Richard), prema priči Ryana Cooglera (Black Panther: Wakanda Forever) te Keenana Cooglera i Zacha Baylina. Producenti su Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman i Sylvester Stallone. Izvršni producenti su Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern i Adam Rosenberg. Jordanu se iza kamere pridružuju direktor fotografije Kramer Morgenthau ("Creed II", "Thor: The Dark World"), dizajner produkcije Jahmin Assa ("mid90s," "Angelyne"), montažer Tyler Nelson ("The Batman," " Sjećanje" ), kostimografkinja Lizz Wolf ("Creed II", "Pacific Rim: Uprising"), s glazbom Josepha Shirleya ("Jackass Forever", "The Book of Boba Fett").

CREED III, u distribuciji Blitza, u hrvatska kina dolazi u ožujku 2023.

