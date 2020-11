'Crna žena' objavila potresni status pa brisala: Sram vas bilo! Volio me do posljednjeg daha...

Kićo je otkrio svojedobno da je Mirjana bila njegova mladenačka ljubav i da je bio ludo zaljubljen u nju. 'Čovjek je tek umro, a vi blatite njega, njegovu pjesmu i njegovu najveću životnu ljubav', napisala je ona

<p>Beograđanka<strong> Mirjana Antonović</strong>, koju je <strong>Krunoslav Kićo Slabinac</strong> opjevao u svojoj pjesmi 'Zbog jedne divne crne žene', oglasila se opet putem društvenih mreža. Isprovocirana komentarima pojedinaca napisala je podužu poruku, a zatim je ubrzo obrisala... </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ovo nije poruka za moje prijatelje već za neprijatelje. Ispod je jedna od mnogih poruka koje sam primila od Kiće. Postavljam je za sve vas koji tvrdite da volite i poštujete Kiću, a u istom dahu maloumno izjavljujete svakakve gadosti o meni. Ne, ja ne plaćam novinare da pišu o meni kao što vi mislite. Pišu ljudi da pruže poštovanje Kići i njegovoj najuspješnijoj pjesmi - započela je objavu Mirjana. Zatim je dodala kako se to sve odigrava u nemoralnim glavama pojedinaca.</p><p>- Sram vas može biti ako uopće znate tu riječ. Čovjek je tek umro, a vi blatite njega, njegovu pjesmu i njegovu najveću životnu ljubav za koju je i napisao tu istu prekrasnu kompoziciju. To činite bez ikakve osnove osim toga što ste pakosni i ljubomorni nacionalisti. Mislite li da bi vam Kićo dao za pravo takvo ponašanje? Sigurno ne bi bio sa mnom i volio me do posljednjeg daha da sam takva žena kakvom me opisujete. Očigledno ne poštujete njegovo mišljenje. Nemate ni malo poštovanja i kulture, a još manje osjećaja. Vratite se u rupu iz koje ste izvirili - napisala je Antonović. Dodala je kako takve nakaradne izjave ni malo ne zanimaju kulturan i pošten svijet koji iskreno voli legendarnog pjevača. </p><p>- O poštovanju mi ne dijelite lekcije pošto vi ne znate što je to. Ja puno toga znam i poštovanje pružam svima po zasluzi - završila je objavu. Priložila je i Kićine poruke koje joj je slao, a u kojima joj tepa s 'ljubavi'. </p><p>Kićo je otkrio svojedobno da je Mirjana bila njegova mladenačka ljubav i da je bio ludo zaljubljen u nju.</p><p>- Naša ljubav trajala je 4-5 godina. Bila je to ljubav na daljinu. Ona je bila u Americi, gdje smo se i upoznali kad sam bio na turneji. Satima smo pričali noću kad je telefon bio jeftiniji i letio sam k njoj u New York, imao sam apartman za nas dvoje. No nakon nekoliko godina Mirjana me ostavila. Kako je napisala u svojoj knjizi, shvatila je da se iz naše veze neće ništa roditi. Niti je meni bilo ići u Ameriku niti njoj doći ovdje - govorio je Kićo. Nakon 40 godina našli su se 2018. na sladoledu u Zagrebu.</p><p>Podsjećamo, glazbenik Krunoslav Kićo Slabinac preminuo je 13. studenog u bolničkoj sobi zagrebačkog KBC-a u kojoj je ležao tri mjeseca. Imao je 76 godina. </p>