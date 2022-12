Crnokosa Magdalena uoči borbe s Argentinom: 'Hrvatska će pobijediti. Vidimo se u finalu!'

Magdalena Keškić (19), crnokosa navijačica ponovo će bodriti 'vatrene' na tribinama u Katru. Sa skupinom navijača, u utorak, 13. prosinca, uoči polufinalne utakmice Hrvatske i Argentine, spremno je pozirala uz grupu navijača.

U dugačkoj crvenoj haljini s dubokim prorezima, u kojoj je stajala uz zastavu, Magdalena je potpuno zasjenila ostale navijače koji su stajali iza nje.

Jesu li ovi kršni momci dovoljna zaštita za sve što se događa ovdje?, upitao je Magdalenu novinar 24sata Tomislav Gabelić, koji je trenutačno među navijačima koji su se okupili ispred hotela 'vatrenih' u Katru.

- Jesu, jesu. Savršeno je - rekla je.

Je li bilo kakvih primjedbi ovih lokalnih stanovnika?, zanimalo je našeg novinara.

- Nije. U ponedjeljak navečer mi je bilo malo previše ljudi, ali dečki su biil tu pa je sve super - odgovorila je pa dodala da večeras očekuje pobjedu.

- Rekla sam već, pobijedit ćemo i vidimo se u finalu. Ovdje smo cijelo vrijeme i prelijepo je, a ostajemo do kraja - zaključila je.

Podsjetimo, crnokosa navijačica, koja je porijeklom iz Hrvatske, ali živi i radi u Njemačkoj, atraktivnim izgledom i zanimljivim modnim kombinacijama privlačila je pozornost i na prijašnjim utakmicama naših reprezentativaca na Svjetskom prvenstvu u Katru, posebice na onoj u grupnoj fazi protiv Kanade.

Inače, Magdalena je poduzetnica, s bratom je pokrenula modni brend, a prošle godine sudjelovala je na natjecanju Miss Europe Continental. Sebe naziva influencericom, a Instagram joj, kako je rekla ranije, oduzima puno vremena.

- Potrebno je dopisivati se s pratiteljima, dizajnerima brendova, ugovarati poslove. Neki dizajneri šalju skupocjene stvari, a onda i plaćaju manje za reklamiranje. Nastavit ćemo s time, ali želimo imati i nešto svoje, svoj brend - rekla je prije nekoliko tjedana za Fenix magazin.

Također, tada je navela i kako u fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama ulaže puno vremena.

- To je cijeli proces, treba naći dobro osvjetljenje, položaj, obradu… Pazi se na svaki detalj prije no što fotografija izađe van. Puno je to vremena, ali zato donosi zaradu - objasnila je mlada Hrvatica.

