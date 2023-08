Cruz Beckham svirao na Lopudu uz zalazak sunca: Oduševio je legendarnim hitom Beatlesa...

Umirovljeni nogometaš David Beckham (48) proveo je nekoliko dana u Hrvatskoj sa suprugom Victorijom (49), sinovima Brooklynom (24) i Cruzom (18) te kćeri Harper Seven (12). Obitelj je za odmor odabrala Lopud na kojem su bili i prošle godine.

David je sada podijelio video sina Cruza koji je odlučio zasvirati hit Beatlesa 'Here Comes the Sun'. Cruz je sjedio na zidiću s gitarom u rukama, a pokazao je i prekrasan zalazak sunca iza njega. Ubrzo su brojni primijetili da je video snimljen u Hrvatskoj.

Uz sviranje, Cruz se s ocem i sestrom otišao i okupati u more, a zabavljali su se i na supovima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cijela se obitelj, sudeći prema fotografijama koje su objavljivali, odlično zabavila na Lopudu. Victoria je također podijelila neke trenutke s ljetovanja, a fotke sa suprugom raznježile su njene pratitelje.