Kontroverzna Irkinja nakon finala: 'EBU nije Eurosong, je**š EBU. Narod kaže queersi dolaze'

Bambie Thug, irska predstavnica na Eurosongu, zgrozila je publiku nastupom za koji su mnogi na društvenim mrežama komentirali da je 'sotonistički'. Nakon finalne večeri eurosonga gdje je pobjedu odnio Švicarac Nemo, Irkinja je pokazala svoje negodovanje prema EBU.

68. Eurovision Song Contest - 1st semi-final | Foto: Jens Büttner/DPA

- Nemo je pobjedio! Jako sam ponosna na sve nas ovdje u top 10 koji se borimo protiv svega što je bilo iza scene. Bilo je teško i strašno za nas! Tako sam ponosna i samo želim reći ‘mi smo Eurosong, EBU nije Eurosong, je*š EBU. Uopće me ne zanimaju više, jebš EBU. Iza je zajednica, ljubav, moć svih nas. Narod je rekao svoje queersi dolaze, nebinarni su jeb**o pobijedili - poručila je Irkinja nakon finala Eurosonga.

Bambie, punog imena Bambie Ray Robinson, rođena je kao djevojčica u Corku, a izjašnjava se kao nebinarna osoba. Preferira zamjenice 'oni'.

Bambie Thug su večeras završili pjesmu vrištajući s pozornice: 'Okrunite vješticu!' i 'Ljubav će pobijediti mržnju!'. Na društvenim mrežama se već vrte teorije da je to reakcija na situaciju s Izraelom i brojne proteste koji su u Malmöu.

Malmo: Proba natjecatelja uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Razljutit ću one koje treba. One koji ograničavaju ljubav, suosjećanje, razumijevanje... Ljude s ekstremne desnice, one koji ne prihvaćaju transrodne osobe, a i nekoliko svećenika se naljutilo - kazala je Bambie uoči Eurovizije.