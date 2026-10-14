Crvena Jabuka u Lisinski donosi emocije koje spajaju generacije: Ideja je dugo sazrijevala u meni

Uz pjesme Crvene Jabuke mnogi su se prvi put zaljubili, odrastali i stvarali uspomene. Danas na njezine koncerte dolaze sa svojom djecom i zajedno pjevaju iste stihove. Upravo je taj susret generacija nadahnuo Dražena Žerića Žeru za novu turneju 'Nek' vrijeme stane', u sklopu koje će bend 7. veljače 2027. nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Pod sloganom 'Emocije koje spajaju generacije', turneja donosi priču o glazbi koja već više od četiri desetljeća prati živote publike i čuva osjećaje zbog kojih joj se ljudi uvijek vraćaju.

- Ideja je zapravo dugo sazrijevala u meni. Nakon svih ovih godina i toliko koncerata sve više sam primjećivao jednu stvar - pred nama više nije samo generacija koja je odrasla uz Crvenu Jabuku. Dolaze njihova djeca, dolaze mladi ljudi koji su naše pjesme otkrili mnogo kasnije, a svi zajedno pjevaju iste stihove - govori Žera.

Foto: SANDI FIŠER

- I tada sam počeo razmišljati kako bi bilo lijepo napraviti nešto više od obične turneje. Projekt koji bi ispričao upravo tu priču - o pjesmama koje prežive vrijeme, o ljudima koji uz njih odrastaju i o emocijama koje se prenose s generacije na generaciju - dodaje.

- Kada smo tu ideju počeli dalje razvijati s ekipom koja stoji iza projekta, prvenstveno s KODA Eventsom i našim partnerima, ona je dobila svoj današnji oblik – veliku regionalnu koncertnu priču koja bi tijekom nekoliko godina trebala povezati gradove, države i publiku Crvene Jabuke - ističe Žera.

U središtu turneje jednostavna je poruka: ljubav je odgovor. Posebno mjesto u toj priči ima zagrebački koncert, na kojem će se Crvenoj jabuci pridružiti Željko Bebek i Zlatan Fazlić Fazla. Za susret s publikom i posebnim gostima Žera je želio prostor u kojem bliskost dolazi do punog izražaja - Lisinski.

- Tamo koncert nije samo buka, svjetlo i veliki ekran. Publika je blizu, osjetiš svaki trenutak i svaku reakciju. Zagreb je jedan od gradova koji je duboko upisan u povijest Crvene Jabuke i zato smo željeli da upravo Lisinski bude jedna od važnih postaja ove priče. Ne želimo samo odsvirati pjesme. Želimo napraviti večer koja će imati svoj karakter i koja će ljudima ostati u sjećanju - poručuje Žera.

Foto: SANDI FIŠER

'Ima nešto od srca do srca', 'Nekako s proljeća', 'Dirlija' i 'To mi radi' samo su neki od evergreena Crvene Jabuke koji će obilježiti večer u Lisinskom. Dobro poznate stihove zajedno će pjevati oni koji uz njih čuvaju desetljeća uspomena i oni koji svoje tek stvaraju.