Obavijesti

Show

Komentari 2
7. veljače 2027.

Crvena Jabuka u Lisinski donosi emocije koje spajaju generacije: Ideja je dugo sazrijevala u meni

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Crvena Jabuka u Lisinski donosi emocije koje spajaju generacije: Ideja je dugo sazrijevala u meni
3
Foto: SANDI FIŠER
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Koncert je dio turneje 'Nek' vrijeme stane', koja povezuje generacije porukom ljubavi, a posebni gosti bit će Željko Bebek i Zlatan Fazlić Fazla

Admiral

Uz pjesme Crvene Jabuke mnogi su se prvi put zaljubili, odrastali i stvarali uspomene. Danas na njezine koncerte dolaze sa svojom djecom i zajedno pjevaju iste stihove. Upravo je taj susret generacija nadahnuo Dražena Žerića Žeru za novu turneju 'Nek' vrijeme stane', u sklopu koje će bend 7. veljače 2027. nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

NA CMC FESTIVALU Crvena jabuka slavi 40 godina kultnog prvijenca, a Željko Bebek predstavio novi album
Crvena jabuka slavi 40 godina kultnog prvijenca, a Željko Bebek predstavio novi album

Pod sloganom 'Emocije koje spajaju generacije', turneja donosi priču o glazbi koja već više od četiri desetljeća prati živote publike i čuva osjećaje zbog kojih joj se ljudi uvijek vraćaju.

- Ideja je zapravo dugo sazrijevala u meni. Nakon svih ovih godina i toliko koncerata sve više sam primjećivao jednu stvar - pred nama više nije samo generacija koja je odrasla uz Crvenu Jabuku. Dolaze njihova djeca, dolaze mladi ljudi koji su naše pjesme otkrili mnogo kasnije, a svi zajedno pjevaju iste stihove - govori Žera.

Foto: SANDI FIŠER

- I tada sam počeo razmišljati kako bi bilo lijepo napraviti nešto više od obične turneje. Projekt koji bi ispričao upravo tu priču - o pjesmama koje prežive vrijeme, o ljudima koji uz njih odrastaju i o emocijama koje se prenose s generacije na generaciju - dodaje.

- Kada smo tu ideju počeli dalje razvijati s ekipom koja stoji iza projekta, prvenstveno s KODA Eventsom i našim partnerima, ona je dobila svoj današnji oblik – veliku regionalnu koncertnu priču koja bi tijekom nekoliko godina trebala povezati gradove, države i publiku Crvene Jabuke - ističe Žera.

MIRKO ŠENKOVSKI GERONIMO Autor najvećih hitova Halida Bešlića snimio je novu pjesmu s Crvenom Jabukom: Poslušajte!
Autor najvećih hitova Halida Bešlića snimio je novu pjesmu s Crvenom Jabukom: Poslušajte!

U središtu turneje jednostavna je poruka: ljubav je odgovor. Posebno mjesto u toj priči ima zagrebački koncert, na kojem će se Crvenoj jabuci pridružiti Željko Bebek i Zlatan Fazlić Fazla. Za susret s publikom i posebnim gostima Žera je želio prostor u kojem bliskost dolazi do punog izražaja - Lisinski.

- Tamo koncert nije samo buka, svjetlo i veliki ekran. Publika je blizu, osjetiš svaki trenutak i svaku reakciju. Zagreb je jedan od gradova koji je duboko upisan u povijest Crvene Jabuke i zato smo željeli da upravo Lisinski bude jedna od važnih postaja ove priče. Ne želimo samo odsvirati pjesme. Želimo napraviti večer koja će imati svoj karakter i koja će ljudima ostati u sjećanju - poručuje Žera.

Foto: SANDI FIŠER

'Ima nešto od srca do srca', 'Nekako s proljeća', 'Dirlija' i 'To mi radi' samo su neki od evergreena Crvene Jabuke koji će obilježiti večer u Lisinskom. Dobro poznate stihove zajedno će pjevati oni koji uz njih čuvaju desetljeća uspomena i oni koji svoje tek stvaraju.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Gitarist Crvene jabuke Dario Duvnjak objavio novi singl
POSLUŠAJTE GA

Gitarist Crvene jabuke Dario Duvnjak objavio novi singl

'Ako sretneš' mi je jedna od onih pjesama koje su se jednostavno dogodile. Refren je nastao u Novom Sadu i nekako je od samog početka nosio nešto posebno, rekao je Duvnjak
Legendarni Freddie Mercury je prije 35 godina svijetu ostavio posljednju veliku poruku
'THE SHOW MUST GO ON'

Legendarni Freddie Mercury je prije 35 godina svijetu ostavio posljednju veliku poruku

Iza jednog od najemotivnijih hitova grupe Queen krije se potresna priča o posljednjim mjesecima života Freddieja Mercuryja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026