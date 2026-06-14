Crvena jabuka slavi 40 godina kultnog prvijenca, a Željko Bebek predstavio novi album

Slavljenički novi album 'Made in London' predstavio je Željko Bebek. Album je snimljen u legendarnom Abbey Road Studiju Two, a donosi neke od najvećih Bebekovih hitova u novim aranžmanima. Među njima su 'Žuta ruža', 'Tijana', 'Da je sreće bilo', 'Ne spavaj mala moja', 'Sinoć sam pola kafane popio', kao i novije pjesme 'S tobom su godine minute' i 'Zagrli me'.

Foto: Boris Ščitar

Foto: Boris Ščitar

Govoreći o projektu, Željko i Zvone Bebek istaknuli su kako im je želja bila stvoriti posebno izdanje kroz pažljivo odabran repertoar i autentičan zvuk snimljen uživo u studiju. Na albumu su radili s glazbenicima s kojima dijele pozornice.

Iako su tijekom snimanja albuma zadržali prepoznatljiv vintage zvuk, atmosfera Londona i jedinstvenog prostora Abbey Roada inspirirala ih je i za stvaranje nove pjesme 'Voli me do neba', s kojom će večeras nastupiti u revijalnom dijelu CMC Festivala.

Posebno iznenađenje za Željka Bebeka bio je poklon direktora Croatia Recordsa Želimira Babogredca koji mu je uručio umjetničku sliku autorice Marine Tomašević.

Foto: Boris Ščitar

Foto: Boris Ščitar

Crvena jabuka predstavila je kultni istoimeni prvijenac koji je, nakon punih 40 godina, ponovno dostupan na tržištu kao luksuzno obljetničko reizdanje na vinilu. Album, izvorno objavljen 1986. godine u izdanju Jugotona, označio je početak jedne od najuspješnijih i najdugovječnijih glazbenih priča na ovim prostorima. Na njemu se nalaze neke od najpoznatijih pjesama iz ranog razdoblja benda, među kojima su 'Bježi kišo s prozora', 'Sa tvojih usana', 'Dirlija', 'Mojca, Mojca' i brojne druge pjesme koje već desetljećima osvajaju nove generacije slušatelja.

Foto: Boris Ščitar

Foto: Boris Ščitar

O albumu su razgovarali frontmen benda Dražen Žerić Žera i Želimir Babogredac koji je tom prigodom istaknuo važnost ovog izdanja te podsjetio kako pjesme s albuma već četiri desetljeća žive među publikom, što potvrđuje njihovu bezvremensku vrijednost i značaj za regionalnu glazbenu scenu. Žera je istaknuo kako je upravo Željko Bebek pjevač zbog kojeg se počeo baviti glazbom.

Foto: Boris Ščitar

Naslovnica prvijenca Crvene jabuke djelo je poznatog bosanskohercegovačkog dizajnera Davora Papića koji je kreirao i vizualni identitet Crvene jabuke. Žeru je oduševio poklon Croatia Records, staklena skulptura s motivom naslovnice albuma kiparice Alane Kajfež.

Glazbeni ugođaj koji je oduševio sve prisutne priredili su mladi glazbenici Leo Rados i Ana Ajduković, koji su u akustičnim verzijama izveli pjesme Željka Bebeka i Crvene jabuke. Posebnu čar nastupu dali su i Bebek i Žera, kada su se Leu i Ivi pridružili u izvedbi svojih hitova, na veliko oduševljenje okupljenih gostiju i predstavnika medija.

Foto: Boris Ščitar

Foto: Boris Ščitar

Nakon uspješnog predstavljanja novih izdanja, CMC Festival nastavlja se večeras uz čak 32 nove pjesme poznatih glazbenika koji iz godine u godinu stvaraju posebnu festivalsku atmosferu.