Treći dan CMC Festivala u Vodicama započeo je press konferencijom na kojoj je Croatia Records s ponosom predstavila dva nova albuma
Crvena jabuka slavi 40 godina kultnog prvijenca, a Željko Bebek predstavio novi album
Slavljenički novi album 'Made in London' predstavio je Željko Bebek. Album je snimljen u legendarnom Abbey Road Studiju Two, a donosi neke od najvećih Bebekovih hitova u novim aranžmanima. Među njima su 'Žuta ruža', 'Tijana', 'Da je sreće bilo', 'Ne spavaj mala moja', 'Sinoć sam pola kafane popio', kao i novije pjesme 'S tobom su godine minute' i 'Zagrli me'.
Govoreći o projektu, Željko i Zvone Bebek istaknuli su kako im je želja bila stvoriti posebno izdanje kroz pažljivo odabran repertoar i autentičan zvuk snimljen uživo u studiju. Na albumu su radili s glazbenicima s kojima dijele pozornice.
Iako su tijekom snimanja albuma zadržali prepoznatljiv vintage zvuk, atmosfera Londona i jedinstvenog prostora Abbey Roada inspirirala ih je i za stvaranje nove pjesme 'Voli me do neba', s kojom će večeras nastupiti u revijalnom dijelu CMC Festivala.
Posebno iznenađenje za Željka Bebeka bio je poklon direktora Croatia Recordsa Želimira Babogredca koji mu je uručio umjetničku sliku autorice Marine Tomašević.
Crvena jabuka predstavila je kultni istoimeni prvijenac koji je, nakon punih 40 godina, ponovno dostupan na tržištu kao luksuzno obljetničko reizdanje na vinilu. Album, izvorno objavljen 1986. godine u izdanju Jugotona, označio je početak jedne od najuspješnijih i najdugovječnijih glazbenih priča na ovim prostorima. Na njemu se nalaze neke od najpoznatijih pjesama iz ranog razdoblja benda, među kojima su 'Bježi kišo s prozora', 'Sa tvojih usana', 'Dirlija', 'Mojca, Mojca' i brojne druge pjesme koje već desetljećima osvajaju nove generacije slušatelja.
O albumu su razgovarali frontmen benda Dražen Žerić Žera i Želimir Babogredac koji je tom prigodom istaknuo važnost ovog izdanja te podsjetio kako pjesme s albuma već četiri desetljeća žive među publikom, što potvrđuje njihovu bezvremensku vrijednost i značaj za regionalnu glazbenu scenu. Žera je istaknuo kako je upravo Željko Bebek pjevač zbog kojeg se počeo baviti glazbom.
Naslovnica prvijenca Crvene jabuke djelo je poznatog bosanskohercegovačkog dizajnera Davora Papića koji je kreirao i vizualni identitet Crvene jabuke. Žeru je oduševio poklon Croatia Records, staklena skulptura s motivom naslovnice albuma kiparice Alane Kajfež.
Glazbeni ugođaj koji je oduševio sve prisutne priredili su mladi glazbenici Leo Rados i Ana Ajduković, koji su u akustičnim verzijama izveli pjesme Željka Bebeka i Crvene jabuke. Posebnu čar nastupu dali su i Bebek i Žera, kada su se Leu i Ivi pridružili u izvedbi svojih hitova, na veliko oduševljenje okupljenih gostiju i predstavnika medija.
Nakon uspješnog predstavljanja novih izdanja, CMC Festival nastavlja se večeras uz čak 32 nove pjesme poznatih glazbenika koji iz godine u godinu stvaraju posebnu festivalsku atmosferu.
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