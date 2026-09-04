Venecija se usijala Crveni tepih bez kočnica! Grudi na izvol'te i prorezi do gaćica na sve strane na filmskom festivalu

Treći dan 83. Venecijanskog filmskog festivala donio je novu rundu filmskih premijera, ali i poprilično odvažnih izdanja na crvenom tepihu. Lido su ponovno preplavili fotografi, a pred njihovim objektivima izmjenjivali su se glumci, filmaši, modeli i poznati gosti. Duboki dekoltei, gola leđa, šljokice, sakoi ispod kojih se nije nosilo gotovo ništa i vrtoglavi prorezi koji su sezali gotovo do gaćica bili su među modnim receptima večeri

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