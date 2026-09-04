ELITNA ZABAVA
FOTO Prijović napravila veliku proslavu, nema tko nije došao: Lepa Brena, Jozinović, Džejla...
Pjevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović jučer su u Beogradu organizirali veliku proslavu povodom krštenja i prvog rođendana kćeri Arije. Na zabavu su stigla brojna poznata lica, među kojima su se istaknuli baka Lepa Brena, Jakov Jozinović, Džejla Ramović...
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Foto Antonio Ahel/ATAImages
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