ZVIJEZDA S ČETIRI ŠAPE
Crveni tepih je pun zvijezda, ali samo je jedna zalajala! Lija privukla svu pažnju na SFF-u...
Sarajevo Film Festival i ove je godine pun iznenađenja, ali treći dan donio je nešto stvarno nesvakidašnje. Glavna zvijezda crvenog tepiha bila je kujica Lija! Lija je, naravno, došla u pratnji svog vlasnika, redatelja Stefana Đorđevića, koji je u Sarajevu predstavio svoj film 'Vetre, pričaj sa mnom'. Uz njega je bila i cijela njegova obitelj, koja ujedno i glumi u ovom intimnom filmskom projektu. Film donosi toplu i emotivnu priču o majci i sinu, dok zajedno grade kuću uz jezero. No, Lija nije bila jedina koja je plijenila pažnju. Crvenim tepihom prošetali su i Darko Rundek i Srđan Sacher, glavni akteri dokumentarca 'Treći svijet' o legendarnom zagrebačkom bendu Haustor. Film redatelja Arsena Oremovića vodi nas u priču o kreativnoj povezanosti Rundeka i Sachera, ali i o okupljanju benda nakon više od 40 godina.