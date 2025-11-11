Obavijesti

MASTERCHEF

Crveni tim izgubio: 'Definitivno smo napravili kardinalnu grešku', zaključio je Damjan

Foto: NOVATV

Održan je gastroduel koji je zahtijevao timski rad, organizaciju i vođenje pod pritiskom. Crveni tim sada čekaju nominacije kandidata za stres test, s tim da Damjan koji ih je vodio ima imunitet i njega neće moći nominirati

U MasterChef kuhinji održan je gastroduel koji je zahtijevao timski rad, organizaciju i vođenje pod pritiskom. Antonija i Damjan preuzeli su uloge vođa, a iznenadna zamjena timova dodatno je zakomplicirala odnose. U zadanih 100 minuta pripremali su bogatu blagdansku zakusku s deset raznovrsnih zalogaja, a lošiji je u ovom zadatku bio crveni tim pod Damjanovim vodstvom. 

Antonija, koja je preuzela ulogu vođe plavog tima s uvjerenjem da će sve teći glatko, tijekom izazova suočila se s preprekama na koje nije računala. „Naučila sam uspješno voditi ljude i očekivala sam da će to i ovoga puta ići lagano, ali nije bilo tako. Kritična sam prema sebi“, priznala je iskreno, dok su se emocije vidljivo miješale s odgovornošću za izvedeno. 

Foto: NOVATV

S druge strane, Damjan je bio znatno optimističniji tijekom zadatka, istaknuvši kako je zadovoljan i timom i jelima koja su pripremili, no na kraju se njegovo zadovoljstvo pokazalo neopravdano. Plavi tim na stol je iznio raznoliku i kreativnu ponudu – od tatarskog bifteka, bureka i paštete od tune s mozzarellom, do cimet rolica, veganskog cheesecakea i kuglica od prženih lješnjaka. Crveni tim odlučio se za šest slanih jela, među kojima su bili rolice punjene tikvicama i sirom, pileća pašteta sa slaninom i humus te deserti poput fritula, išlera, kreme od lješnjaka i datuljinih kuglica. 

HOĆETE LI GLEDATI? MasterChef kuhinja se 'trese'! Žiri razdvaja vođe i timove
MasterChef kuhinja se 'trese'! Žiri razdvaja vođe i timove

Unatoč kulinarskim uspjesima, završna procjena žirija otvorila je ključna pitanja o racionalnosti u korištenju namirnica. Preostala količina neiskorištene hrane bila je prevelika. „Nitko od nas nema opravdanje“, izjavila je Antonija vidno pogođena, dok je Damjan priznao: „Definitivno smo time napravili kardinalnu grešku. Nažalost, pretjerali smo.“ 

Foto: NOVATV

Chef Mario pohvalio je vizualnu izvedbu i raspored zalogaja: „Moram vas pohvaliti da je stol izgledao fantastično. Lijepe boje, mali zalogaji, šareno, bogato i primamljivo.“ No, analiza pojedinih jela pokazala je razlike u kvaliteti – dok su kod crvenih linzeri ocijenjeni kao izvrsni, fritule su bile pretvrde, a verzija Pavlove torte u plavom timu potpuno nejestiva. Crveni tim, iako s većim brojem slanih jela, imao je više tehničkih grešaka i veći višak namirnica. „Mislim da ste napravili više slanih jela, ali ste trošili više vremena na količinu“, istaknuo je chef Mario, napomenuvši da bi manji broj, ali kvalitetnijih jela bio mudriji pristup. 

Crveni tim sada čekaju nominacije kandidata za stres test, s tim da Damjan koji ih je vodio ima imunitet i njega neće moći nominirati. Tko će snositi odgovornost u crvenom timu za poraz, ne propustite doznati u novoj epizodi. 

