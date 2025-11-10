MasterChef kuhinja se 'trese'! Žiri razdvaja vođe i timove

Atmosfera u 'MasterChef' kuhinji dodatno se zagrijava jer slijedi izazov u kojem se traže izuzetna organizacija, vještina suradnje, ali i sposobnost vođenja pod pritiskom. Vrijeme je za novi gastroduel - format koji izaziva i najbolje među natjecateljima da pomaknu vlastite granice.

Vođe timova bit će Antonija Rittuper i Damjan Tepić, oboje zaštićeni karticama imuniteta.

- Kako bi se reklo - vođe bez posljedica - primijetit će chef Stjepan, čime će aludirati na činjenicu da vođe ovoga puta neće snositi posljedice mogućeg poraza.

Foto: NOVA TV

Ipak, odgovornost će i dalje biti velika, ne samo za izvedbu, već i za timsku dinamiku koja će se vrlo brzo početi komplicirati.

- Mislim da su svima najstresniji gastrodueli jer koliko god mi voljeli vjerovati da volimo raditi u timu, nekim ljudima to ne odgovara uvijek, treba jako dobro balansirati koliko sebe daješ i koliko s drugima balansiraš - komentirat će Antonija, svjesna izazova koji dolaze s ulogom vođe.

Damjan će okupiti tim u kojem će biti Selma, Endrina, Renata, Egon, Ivan i Vjekoslav. Antonija, u crvenoj pregači, odlučit će se za Krunoslava, Otta, Barbaru, Juricu i Marka. Elias, kao posljednji preostali natjecatelj, automatski će pripasti njezinom timu.

- Elias ima egzotične ideje, spajanje sastojaka koji se drugi ne bi sjetili - dodat će Antonija, oslanjajući se na njegovu kreativnost.

Foto: NOVA TV

No, chefovi će i ovoga puta donijeti preokret.

- Od nas uvijek možete očekivati neočekivano - poručit će chef Stjepan, te objaviti da vođe moraju zamijeniti timove: Antonija će kuhati s plavim, a Damjan s crvenim timom. Promjena neće proći bez reakcija.

- Teško mi pada promjena timova, jer sam birao ljude za koje ja želim imati odgovornost - iskreno će priznati Damjan.

Mark će, s druge strane, izravno izreći svoj stav: 'Stvarno nisam htio biti kod Damjana u timu.'

Natjecatelji će morati pripremiti bogatu blagdansku zakusku sastavljenu od deset zalogaja, pet slanih i pet slatkih, uz obavezne veganske i vegetarijanske varijante. Vrijeme za izvedbu bit će točno 100 minuta, a koji će tim biti bolji - doznajte u večerašnjoj epizodi na Novoj TV!

Foto: NOVA TV