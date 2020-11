Crveni tim pobijedio je plavi u vodenom izazovu: Dobili su dva kilograma prednosti na vaganju

<p>U večerašnjoj epizodi showa 'Život na vagi' kandidati su se prisjetili <strong>Borisa</strong>, koji je show napustio na posljednjem vaganju, a <strong>Petra</strong> je pronašla kujicu! Naime, <strong>Gara</strong> se, kako ju je nazvala, pojavila niotkuda i počela je svugdje slijediti, a kada joj je Petra dala jesti - rodila se ljubav i Gara je postala ravnopravna 'krznena' članica 'Života na vagi'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Dala sam joj jesti i tako se priviknula na mene. Brani naš cijeli posjed, laje ako neki stranac hoće ući, nas ukućane je sve već upoznala, sa svima nama je super, jednostavno predivan pas. To je definitivno bila ljubav na prvi lavež! - nasmiješeno je rekla Petra te dodala da joj je lakše prihvatiti napuštenog psa nego čovjeka.</p><p>- Uvijek mi je lakše prihvatiti napuštenog psa nego ljude koji imaju svoje probleme jer sa psima znam. Ljudi su nepredvidljivi - objasnila je Petra dok su <strong>Ante</strong> i <strong>Danijel</strong> komentirali kako im Gara ide na živce jer im smeta dok hodaju te da bi je se trebalo riješiti.</p><p>Petra i <strong>Vijoleta</strong> uz jutarnju su kavu komentirale<strong> Dominikovo </strong>ponašanje i njegov loš rezultat na vagi, a Vijoleta je rekla kako smatra da se Dodo ulizuje muškom dijelu ekipe. S druge strane, dečki podržavaju Dominika. Nakon treninga na zraku<strong> Matea C.</strong> je otkrila da je u depresivnom stanju iz kojeg se ne može trgnuti pa je <strong>Edo</strong> s njom odlučio popričati. Matea mu je otkrila da misli da će mamu razočarati te da ne može pobijediti svoju 'glavu'.</p><p>- Ovdje nije zadatak da pobjeđuješ samu sebe. To nije poanta. Poanta je da pobijediš ovu vježbu - objasnio joj je Edo, koji je razgovarao i s Vijoletom, i s Dodom.</p><p>- Užasno mi nedostaju roditelji ovdje jer nemam korisnih savjeta od oca koji me uvijek vodio kroz život. To mi dosta fali. Mjesec dana ih nisam čuo - uplakano je otkrio Dodo, a Edo ga je zagrlio.</p><p>U plavom timu Maja je pohvalila <strong>Anu</strong>, koja je rekla da si više nikad neće dozvoliti plus na vagi pa je trening odradila kao nikad dosad. U goste je kandidatima ponovno stigla <strong>Iva Brozičević Dragičević</strong>, klinička i sportska psihologinja, koja ih je, ovaj put zamolila da izraze emociju koja im prva padne na pamet kada pomisle na život izvan showa.</p><p>- Stres!' - viknula je prva <strong>Marica</strong>, a ni ostali odgovori nisu bili pozitivni jer je većina rekla tuga.</p><p>- Poanta današnjeg master classa je da im pretočimo emocije koje su zatrpane duboko u njima i da ih osvijestimo pomoću hrane koju su do sada konzumirali - objasnila je nutricionistica <strong>Martina</strong>.</p><p>- Ja sam svu svoju ljutnju i bijes tražila u hrani, a toliko bih se prežderala da bih poslije povraćala i dobila bulimiju. O toj temi se ne progovara, a ona se događa, pogotovo mladima - rekla je Matea I.</p><p>Psihologinja im je objasnila da se ljudi ne prejedaju samo zbog stresa, već i zbog ljutnje i nedostatka ljubavi. Marica i Petra obje su digle ruku kada ih je upitala tko pomaže drugima u kući.</p><p>- Njima je draže pomagati ljudima nego da netko pomogne njima. Misle da nisu vrijedne ljubavi - zaključila je Brozičević Dragičević te dodala da kandidati moraju promijeniti način kako gledaju na sebe, na hranu i emotivno prejedanje.</p><p>Stiglo je vrijeme i za veliki izazov na gradskim bazenima u Požegi.</p><p>- Danas nisu bitne snaga niti izdržljivost, ali je bitna ravnoteža - rekla im je Maja.</p><p>Kandidati su se morali dogovoriti o poretku. Prvo se penju na napuhanac, kada dođu do kraja, skaču u bazen, gdje se nalaze četiri kante po timu. Cilj je što prije napuniti kante iz bazena s tisuću litara vode. Nagrada je dva kilograma prednosti na vaganju.</p><p>Pošto je u crvenom timu sedmero kandidata, jedan nije mogao igrati, a izvlačili su žetone. Matea C. je izvukla žeton sa slovom x i nije sudjelovala u izazovu, što ju je razočaralo.</p><p>Izazov je bio mokar, sklizav i zabavan, a kandidatima je dugo trebalo da prođu poligon. Prva ga je prošla najstarija kandidatkinja <strong>Ljubinka</strong>, što je u svima stvorilo još više volje da uspiju proći zadatak. Na kraju je crveni tim bio brži i zaradili su dva kilograma prednosti na vaganju.</p>