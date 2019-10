Crveni tim pobijedio, Julija želi promijeniti izgled pa se udati...

Pred kandidatima je veliki izazov koji bi mogao donijeti prevagu na sljedećem vaganju. Plavi žele pobijediti jer su to obećali Ivanu prije nego što je napustio show, ali i zbog trenerice Maje. Nagrada u velikom izazovu je timski imunitet, što je motiviralo i plave i crvene, a zadatak je da timovi doplivaju do lopti na kojima piše 'imunitet', potom te lopte prebace do kolutova i svaki stave na njegovo mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pobjednički je tim onaj koji prvi sastavi riječ imunitet. U izazov su bolje ušli crveni predvođeni Marinom i Rokom, dok je za plave prva plivala Maca. Prednost koju su stekli na početku crveni su zadržali za vrijeme cijelog izazova te su naposljetku osvojili timski

imunitet i tako 'natjerali' plave da opet izbace nekog iz svog tima.

- Svaka čast crvenima, imaju u timu nekoliko igrača koju su baš jaki - kazala je Maja nakon izazova, no kandidati plavog tima nisu mogli sakriti razočaranje. Na posljednjem treningu prije vaganja plavi, zbog poraza u velikom izazovu, žele izgubiti što više kalorija

kako bi rezultati bili što bolji.

Foto: RTL

Ali trener Edo ne želi pustiti crvene da olako shvate trening samo zato što imaju imunitet pa pokušava motivirati svoju ekipu, no nailazi na otpor. Pokušao je iz Ane izvući što je muči i zašto se još uvijek nije otvorila te priznala s kojim se problemima nosi.

- Trudim se dati sve od sebe, ali mi ne ide i onda se osjećam nesposobnom. Mislim da su ljudi prije mislili da sam nesposobna skroz - kazala je Ana uz suze. Na trećem vaganju u četvrtoj sezoni prvi je na vagu stao Ivan Jakubovski. Njegov je rezultat 4,3 kilograma manje. Mirnina vaga pokazala je dva kilograma manje, što je ona okarakterizirala kao 'polustravičan' rezultat. Ana je smršavila 1,1 kg. Nenad je lakši za 2,5 kg.

Foto: RTL

- Bio mi je šok kad sam vidio svoje kilograme. Zar samo? Ali kad sam to usporedio s ostalim rezultatima, shvatio sam da i nije toliko loše - kazao je Nenad. Danijela je samouvjereno došla na vaganje, ali ju rezultat i nije oduševio. Naime, izgubila je samo 1,3 kg. Julija je na vaganju kazala kako bi htjela promijeniti svoj izgled, a nakon toga se možda i udati.

Njezina je vaga pokazala 2,5 kg manje. Isto toliko izgubio je i Roko. Posljednji iz crvenog tima na vaganje je išao Marino, koji je izgubio dva kilograma. Plavi je tim čekao vaganje pod puno većim stresom, a Marijana im je objasnila da će o njihovoj sudbini

odlučivati žuta linija, i to tako da će se ispod nje naći troje s najlošijim rezultatom.

Prva je na vagu došla Sara koja je izgubila jedan kilogram. Maca je kazala kako se ne boji ispadanja jer vjeruje da se naviknula

na novi stil života koji će primjenjivati i vani. Izgubila je 1,5 kg, čime nije bila pretjerano zadovoljna. Nea je izgubila 1,6 kg, a njezin kolega iz tima, Vladimir, lakši je za 1,9 kg. Lidija je smršavila 1,6 kg. Alen je na vagu došao pesimistično, ali bio je zadovoljan kad je vidio da je lakši za 2,4 kg. Vaganje očekuje još samo Držislava, čiji će rezultat odlučiti kojih će troje kandidata biti ispod žute linije.

Koji je njegov rezultat, gledatelji će doznati u srijedu u 20 sati, u novom nastavku 'Života na vagi'.

