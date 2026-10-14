Crveni tim ponovno podbacio u MasterChefu, svi okrivili Josipa!

Novi timski izazov u 'MasterChefu' donio je tri slijeda s tjesteninom u glavnoj ulozi, slavlje za zeleni tim, ali i još jedan težak dan za crveni tim. Nakon kušanja, žiri je zaključio da njihova jela nisu zadovoljila zadatak, a razgovor o odgovornosti završio je tako što su svi članovi tima podigli ruku smatrajući da krivnju snosi njihov vođa Josip Jurčević.

Prije kuhanja timovi su se okušali u testu poznavanja različitih vrsta tjestenine. Plavi su imali dva točna odgovora, crveni tri, a zeleni pet, čime su osvojili najveću prednost u obliku najvećeg broja kuhinjskih pomagala koje su mogli koristiti za pripremu jela.

Zeleni su za svoj jelovnik bili inspirirani različitim dijelovima Hrvatske, a od žirija su za koncept dobili ocjenu izvrstan.

- Jako sam ponosna na nas - rekla je Ena Kokanović Nagy.

Foto: NOVA TV

Plavi su inspiraciju pronašli u Siciliji, a posebno su briljirali glavnim jelom koje su pripremali Andrea Soldat i Juan Jose Nunes Andrade.

- Ne mogu se oteti dojmu i ne mogu vjerovati da ste napravili ovakvo jelo - pohvalio ih je Stjepan.

Crveni su, međutim, ponovno imali problema s organizacijom.

- Jela crvenog tima bila su na dosta nižoj razini. U samoj kreaciji i izvedbi nedostajalo je svega, osim u jednom slijedu - zaključio je Mario, izdvojivši njihov desert kao najbolji dio menija.

Foto: NOVA TV

- Bili smo totalno disfunkcionalni i bojim se da padamo - priznao je Filip, dok je Marija Ćavar otkrila da su se tijekom kuhanja nizali problemi s tjesteninom, konceptom i podjelom poslova.

Vođa Josip nije bježao od odgovornosti.

- Nije mi problem priznati moju grešku i uvažiti sugestiju. Moja je krivnja za puno stvari i od toga ne bježim - rekao je Josip za kraj, a kako će se to odraziti na idući izazov, doznat ćemo u novoj epizodi 'MasterChefa' na Novoj TV te već sada na Nova Play!