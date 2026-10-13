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Neočekivani rasplet

Daniela imala najbolji tanjur, a onda šokirala žiri MasterChefa: 'Moram napustiti show...'

Piše 24sata,
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Daniela imala najbolji tanjur, a onda šokirala žiri MasterChefa: 'Moram napustiti show...'
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Foto: Luka Dubroja
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Možda je netko izgubio priliku radi mene kada sam ulazila. Ispunila sam svoju veliku želju, da mogu ući u MasterChef, i završila sam stres test s najboljim tanjurom, rekla je Daniela

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Stres test u 'MasterChefu' donio je neočekivan rasplet. Nakon zahtjevnog kulinarskog poligona Miro i Dominik osigurali su prolazak najboljim wokovima, dok su Daniela Crnek, Nensi Dujić i Marija Ćavar morale nastaviti borbu u drugoj fazi. Upravo je Daniela tada pripremila najbolji tanjur, no umjesto slavlja objavila je da zbog neodgodivih poslovnih razloga mora napustiti natjecanje.

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U prvoj fazi kandidati su morali pokazati brzinu i preciznost u pripremi woka. Daniela nije uspjela završiti zadatak u zadanom vremenu pa je servirala sirovu piletinu i nedovoljno dobro narezano povrće. Marijin wok, s druge strane, bio je previše začinjen.

- To da poslužite, morali biste platiti račun gosta, a onda biste dobili i otkaz - komentirao je Goran.

Foto: Luka Dubroja

Za Danielu, Nensi i Mariju uslijedila je druga prilika - repliciranje jela bivše MasterChef kandidatkinje Ive Novosel. Iva im je predstavila 'skromnu sipu s krumpirom', tradicionalno jelo svojeg rodnog Paga koje je podigla na restoransku razinu.

- Za vrijeme mog boravka u MasterChefu postavljeno mi je pitanje vidim li se kao pobjednica. Ja sam rekla: 'Ne, ne zanima me pobjeda, nego jednog dana želim stajati u žiriju'. Evo, dvije godine kasnije, tu sam - ispričala je Iva.

Foto: Luka Dubroja

Najuspješnija u repliciranju njezina jela bila je upravo Daniela.

- Kad sam došla do vaše radne jedinice, sve je bilo u jednom loncu. Nisam bila sigurna kako ćete to izvesti. Ali iskustvo kušanja bilo je izvrsno jer su se okusi proželi. Tanjur je bio najbliži originalu. Gospođa Daniela je bila najbolja - zaključila je Iva.

- Bojala sam se mladih, ali dogodilo se da sam ih pobijedila. Mislim da sad mogu što hoću - zadovoljno je rekla Daniela.

Foto: Luka Dubroja

No potom je uslijedio preokret. Iako je upravo izborila ostanak, Daniela je objavila da mora napustiti natjecanje.

- Moram napustiti ovaj show. Možda je netko izgubio priliku radi mene kada sam ulazila. Ispunila sam svoju veliku želju, da mogu ući u MasterChef, i završila sam stres test s najboljim tanjurom - objasnila je.

Foto: Luka Dubroja

Njezina odluka značila je da Marija, čiji je tanjur ocijenjen najslabijim, ostaje u natjecanju.

- Marija je trebala ispasti i dala si njoj priliku - rekao je Stjepan Danieli.

- Izvukla sam pouku da ništa nije onako kako se čini. Svijet nije crno-bijel - zaključila je Marija nakon neočekivanog završetka stres testa.

Foto: Luka Dubroja

Nakon što je natjecanje napustio prvi natjecatelj, 'MasterChef' ide dalje s novim izazovima, a novu epizodu ne propustite pratiti na Novoj TV i već sada na Nova Play

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