Crveni tim: 'Vrijeme je da netko od plavaca ispadne! Nabrijani smo i izbacit ćemo jednog...'

Okupili smo se kako bismo se dogovorili tko će ići na koga u parove, rekao je kapetan plavog tima Martin u novoj epizodi showa 'Život na vagi'. Nina je objasnila kako imaju dva načina. Ili će ići jače ili će kalkulirati.

- Ja bih išla na zihericu - rekla je Dajana. Marie nije bila zadovoljna njihovom podjelom.

Foto: RTL

'Vrijeme je da netko od njih ispadne'

Crveni tim bio je uvjeren kako je došlo vrijeme da se oni pokažu u najboljem svjetlu.

- Mislim da je vrijeme da netko od njih ispadne, nisu oni baš toliko bolji od nas da mi svi ispadamo, a oni ostaju na okupu. Dosta smo nabrijani i smatram da ćemo izbaciti jednog od plavaca - zaključio je Mislav Šepić.

Foto: RTL

Pred natjecateljima je još jedan masterclass, ovaj put s dr. psihologije Marom Šimunović, te još jedan veliki izazov koji će se održati u dvorcu Dubovac u Karlovcu.

- Ovo je brdska štafetna utrka, startna pozicija je ispred dvorca, odakle ćete se spuštati nizbrdo. Kad dođete dolje, pokupit ćete uteg od 200 grama koji trebate donijeti i staviti na postolje. To je znak kolegi iz tima da krene nizbrdo. Pobjeđuje tim koji skupi pet utega na postolju. Prikupljeni utezi donose vam kilogram prednosti na vaganju, a tim koji prvi donese utege svih pet utega, poklonit će to jednom svom članu tima jer tako ostvaruje prednost protiv suparnika - objasnili su treneri.

Foto: RTL

Kapetan crvenog tima Goran zaključio je:

- Tko god to dobije to je gotovo siguran bod u borbi tako da je to velika pomoć.