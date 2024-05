Crvenima presudili jedan kreker i jedan bod, a Luciji su dodijelili imunitet: 'Ne želimo da odeš'

Jutro u 'Hell's Kitchenu' bilo je užurbano, a timovi su odmah pozvani u kuhinju na predstavljanje novog zadatka. 'Nije mi veliki stres crna pregača, što je – tu je!', omentirala je Lucija hodajući prema chefu Gretiću. On im je obznanio kako je tema današnjeg izazova finger food, što ih je sve razveselilo, a odlaze i izvan studija, i to u Metro kako bi kuhali za njihove zaposlenike i kupce.

- Jako zanimljivo, možeš se igrati namirnicama i začinima, bit će tu svega - Chiara je komentirala.

Foto: RTL

- Svaki tim morat će napraviti trideset mesnih i trideset morskih finger foodova. Sve se mora pojesti u dva zalogaja i mora imati minimalno tri komponente - kazao je chef pa dodao ono najvažnije, 'Pobjednički tim dobiva imunitet!'

- To će biti borba do krvi, realno - Nikola je najavio da plavci ovo ne misle propustiti.

Po dolasku u Metro, timovi su se bacili na potragu za namirnicama, a kad su mislili da znaju sve, chef Gretić obavijestio ih je da se neće moći podijeliti kako žele, već će raditi u štafeti. Priprema je krenula, a timovi su se međusobno bodrili, svatko je imao svoju taktiku za što efektivnije kuhanje.

Foto: RTL

Mauro i Lucija ponovno su imali nesuglasice tijekom pripreme jer se oko nekih komponenata nisu mogli složiti, a to su primijetili i ostali članovi njihova tima: 'Kao tempirana bomba, samo čekamo kad će to eksplodirati'.

Chef je odbrojavao vrijeme i parovi su se mijenjali na radnim jedinicama nastavljajući gdje su njihovi prethodnici stali s pripremom, a mala panika zbog mogućeg nedostataka vremena bila je prisutna cijelo vrijeme.

- Ljutit sam jer me nitko nije doživljavao, vidjet ćemo kako će biti na kraju. Organizacija nam je štekala - Anel se ponovno našao uvrijeđenim jer je smatrao da ga nitko ne sluša i ne uzima u obzir njegove prijedloge.

Petnaest minuta prije isteka vremena, pesimizam je sve više rastao i kod jednih i kod drugih: 'Ne vidim svjetlo na kraju tunela'.

- Malo ste bili preambiciozni, ha? - podbo ih je Gretić, 'Imate pet minuta više!'

Foto: RTL

Krenulo je serviranje, a timovi su radili skladno. I kad se činilo da konačno sve imaju pod kontrolom, Mileni je uslijed sekunde nepažnje s tacne ispalo nekoliko komada gotovih krekera. Iako su ih napravili viška, na kraju im je falio jedan do zadanog broja!

- Najgora situacija koja se kuharu može dogoditi. Trudiš se sat vremena, i pad ne ti na pod. I sad nam fali - tužno će kazati Milena.

- Čujem neko komešanje, crvenima je nešto poispadalo po podu, možda ovo ipak bude dobar dan! - Lucija je bila zadovoljna razvojem situacije, 'Sve je na stolu'!

Viktor je predstavio jela crvenih – pohani brancin s ljutom majonezom, ukiseljena koraba, kavijar od pastrve te kao mesnu opciju klasični tartar na prhkom tijestu s chia sjemenkama, uz hollandaise umak. Lucija je chefu prezentirala njihove kreacije – tartar od bifteka s kremom od suhih vrganja, brie sira, senfa i konfitiranog češnjaka na krekeru sa sezamom. Riblja opcija bile su pogačice sa šalšom, skušu i ukiseljeni luk.

Foto: RTL

Stiglo je vrijeme i da kupci Metroa kušaju hranu, a zadovoljstvo nisu krili.

- Bilo je jako dobro, bolje nego što sam očekivao - priznao je chef Gretić po povratku u studio pa donio svoj sud – bod za riblje jelo dobili su plavi. Iako su crveni bolje odradili mesno jelo, kako je Mileni nekoliko komada krekera ispalo na pod, i ovaj bod otišao je plavcima.

- Izgubili smo zbog mene... Nadam se da će mi ekipa oprostiti, iako ja sebi zamjeram više nego oni - poručila je ljutito Milena.

No tu nije bio kraj izazovu, vrijeme je za novo kuhanje od namirnica koje nisu potrošili u Metrou. Pobjednici plavci prvi su birali i odabrali da će raditi s ribom, a crvenima je ostalo meso. U pola sata morali su smisliti novu kreaciju. Svi tanjuri uspješno su servirani, no kako je plavaca jedan više, Lucija je morala odabrati čiji tanjur neće biti ocijenjen. Nakon mozganja, odlučeno je da sa strane ostaje Domagoj. Ostali tanjuri dobivat će ocjenu od 1 do 5.

Foto: RTL

Prvi je svoj tanjur nosio Viktor koji je poslužio svoju verziju japanskog ražnjića s biftekom: 'Ili je wow, ili je fail'. Chef je bio jako zadovoljan, no falilo mu je malo slatkoće i kikiriki – ocjena je četiri.

Vehid je nosio idući, a pripremio je – slane fritule s inćunima i kaparima u umaku od kiselog vrhnja, tabasca i srirache uz čips od češnjaka na vrhu.

- Wow! Ideja sjajna! Čuvaj ovaj recept! Četvroka! chefu je tek zasmetao omjer tijesta i ribe koje je bilo premalo.

Chiara je spremila hrskavi tacos pržen u fritezi, karameliziranu ljutinu, biftek i spicy majonezu. Tacos je bio tvrd: 'Šteta, trica. Vidi se u tebi neka nova svježina, energija!'

Nikola je pripremio hrskavi brancin u panko mrvicama, šalšu sa sušenim rajčicama i svježe mikrobilje.

- Super je ovo, ništa mi ne fali, ali nije uzbudljivo... Trojčica - kazao je Gretić. Anel je bio jako zadovoljan svojim jelom, a donio je chilli con carne tacose na njegov način.

- Imaš sreće da volim ljuto. Trudim se, ali ne mogu... Petica! Sve je na mjestu! Sjajno! - zezao ga je chef.

Mauro je poslužio bline s mariniranom skušom u soja-sosu i jabučnom octu, dresing od lista peršina, jogurta i dijon senfa te ukiseljeni ljubičasti luk.

Foto: RTL

- Strašno dobro! Sviđa mi se što skuša dominira. Lepinja je spužvica. Ali fali soli! Ovako četvorka - rekao je chef, no Mauro je bio prezadovoljan.

Milena je pred chefa donijela kanape – podloga od pizza tijesta, majoneza sa srirachom, biftek, ukiseljena koraba i perle od aceta.

Tijesto je bilo žilavo i tvrdo: 'Šteta, malo puno si promašila. Nije ni slano ni kiselkasto. To ti je dvojčica!'

- Debakl moj današnji - Milena je kratko kazala.

U ovom trenutku bilo je 14:11 za crvene, no Lucija je mogla sve preokrenuti. Donijela je prhko tijesto s lukom na crnom vinu, skušu na tavi s umakom od kapara i mladoga luka.

- Išla si prema petici, riba je sjajna, no svemu tome fali kap kvasine. Sjajan napredak – četvorka! - chef je poručio.

Foto: RTL

Plavci su tako za jedan bod nadmašili crvene, a dobili su i veliki pljesak chefa: 'Turbo, baš sjajno kuhanje! Sjajna i originalna rješenja, kompleksni okusi, jako sam zadovoljan!'

Pobjednici su morali odlučiti međusobno tko od njih dobiva imunitet na idućoj večeri: 'Recite mi svoju odluku drugi put kad se vidimo!'

Zbunjeni plavci otišli su u kuću, i kad se činilo da će imati puno toga za mozganje, Lucija je gotovo jednoglasno odmah odabrana kao osoba koja nosi imunitet.

- Sad ste me rasplakali, u šoku sam! - kazala je.

- Voljeli bismo te imati još u ovih top 8 - Vehid je poručio, 'Neka ovo bude naša nagrada tebi za sve tvoje vođenje'.