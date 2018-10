Čudesno: Nebo iznad Londona zablistalo je posebnim sjajem

Nebo iznad Londona, povrh ulice Carnaby Street, je u nedjelju navečer zasjalo posebnim sjajem. Ususret svjetskoj premijeri filma 'Bohemian Rhapsody', koja će se održati 23. listopada, filmska ekipa filma, zajedno s originalnom postavom grupe Queen, svečano je upalila blagdanska svjetla tematski vezana uz legendarne pjesme iz bogatog opusa grupe Queen.

Nije slučajnost da je odabrana upravo kultna Carnaby Street. Ta je ulica još početkom šezdesetih bila centar buntovne pop kulture. Desetljećima kasnije turisti i dalje hodočaste ulicu u kojoj se još i danas mogu naći mjesta prepuna ikonografije iz toga doba.

Od glumačke su ekipe na svečanosti bili Rami Malek, glavna zvijezda filma, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazello i Allen Leech. Queenovci Brian May i Roger Taylor su također pomogli stisnuti prekidač kojem su osvijetlili londonsku noć uz zvukove pjesme 'Bohemian Rhapsody' koja je odjekivala kroz masu obožavatelja, koji su oduševljeno pozdravili nesvakidašnju ideju.

Foto: Jeff Spicer

Nakon toga se glumačka ekipa zaputila u Queen 'pop up shop' koji se također nalazi u ulici Carnaby, gdje su se pozdravljali i fotografirali s fanovima.

Film 'Bohemian Rhapsody' slavi glazbu i nastavlja ostavštinu grupe Queen te nove generaciji uči tko je bio Freddie. Prikazuje njegovo djetinjstvo u Zanzibaru, njegov dolazak u London, predrasude s kojima se borio tijekom odrastanja, njegovu sramežljivost i nesigurnost u vlastiti izgled.

Foto: Eamonn M. McCormack

Vidjet ćemo i borbe na različitim frontama, njegovu briljantnost kao tekstopisca i glazbenika, pronalazak nove obitelji u bendu, njegove nezaboravne nastupe - sve to uokvireno stvaranjem zvuka koji je u to vrijeme bio inovativan i revolucionaran. Razdoblje od 1970. do 1985. čini se kao najvažnije u priči o Freddieju i grupi Queen, a završava trijumfom koncerta Live Aid.

'Bohemian Rhapsody', u distribuciji Blitza, pogledajte u ostalim CineStar kinima pretpremijerno od 26. listopada, a ulaznice možete kupiti na stranicama kina.

