Obavijesti

Show

Komentari 1
GLOBALNI HIT

Čudovište koje osvaja internet: Evo što se krije iza popularnosti Netflixova hita 'Frankenstein'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Čudovište koje osvaja internet: Evo što se krije iza popularnosti Netflixova hita 'Frankenstein'
3
Foto: Netflix

‘Frankenstein’ je postao globalni hit koji je osvojio publiku. Na društvenim mrežama emotikone lista dijele obožavatelji, a ovaj film je postao jedan od najgledanijih na platformi

Frankenstein’ je najnoviji hit na Netflixu - i krivac za poplavu emotikona lišća na društvenim mrežama. Ako vam se posljednjih tjedana taj simbol stalno pojavljuje u 'feedu', riječ je o 'potpisu' fanova filma.

NOVA ADAPTACIJA KLASIKA Za svoju verziju 'Pinokija' dobio je Oscara, a Guillermo del Toro sada priprema i Frankensteina
Za svoju verziju 'Pinokija' dobio je Oscara, a Guillermo del Toro sada priprema i Frankensteina

Lišće je referenca na nježan trenutak između Stvorenja, kojeg glumi Jacob Elordi, i Lady Elizabeth Harlander u izvedbi Mie Goth. U sceni joj on pokloni jedan običan list, a ona ga toplo prihvati - sitan, ali emotivan detalj koji je postao zaštitni znak 'franken-fanova'

Od premijere u listopadu, 'Frankenstein' je postao internetski fenomen. Hvali se režija oskarovca Guillerma del Tora te glumačka ekipa predvođena Elordijem, Goth, Oscarom Isaacom i Christophom Waltzom. 

Guillermo del Toro receives a star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles
Guillermo del Toro receives a star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Netflix je vješto iskoristio taj momentum snažnom kampanjom na društvenim mrežama, po uzoru na prijašnje viralne naslove. U prvih pet dana film je na Netflixovim profilima skupio oko 1,2 milijarde pregleda, a video Elordijeve 11-satne transformacije u čudovište premašio je 285 milijuna pregleda.

Veliku ulogu odigrala je i zajednica 'franken-fanova'. Netflix im je dodatno dao vjetar u leđa slanjem ekskluzivnih promo paketa i suradnjom s lutkarima koji su isticali raskošnu kostimografiju i likove, stvarajući sadržaj idealan za širenje po društvenim mrežama.

Foto: Netflix

Rezultat je - monstruozan uspjeh. 'Frankenstein' je dva tjedna zaredom bio broj jedan na Netflixu, s više od 29 milijuna pregleda u prvom i gotovo 34 milijuna u drugom tjednu, te je ušao u top 10 u 93 zemlje, a prvo mjesto zauzeo u čak 84.

Popularnost se prelila i na originale Mary Shelley: prodaja povezanih izdanja porasla je za oko 180 posto, dok su Jacob Elordi i Mia Goth skočili među najtraženije zvijezde na IMDb-u, u onome što se već naziva 'efektom Frankensteina'.

Foto: Netflix

Jedno je sigurno - Netflixovo čudovište i njegovo kultno lišće još će se dugo vrtjeti i na ekranu i na društvenim mrežama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!
OD NAVIJAČICE DO DJ-ICE

Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!

Ivana Knoll najpoznatija je hrvatska navijačica. Nedavno je postala DJ-jica. Objavila je i prvi singl. Mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Evo kako je izgledala kad su je paparazzi snimili na plaži u rujnu 2023. godine
Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali
MLADA PJEVAČICA ZA 24SATA

Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali

Ivona Guberac (21), mlada pjevačica iz Slavonskog Broda oduševila je sve u prvom nastupu
Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'
NAMJEŠTENI REZULTATI

Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'

Nadeen Ayoub tvrdi da su joj na Miss Universe 2025. 'ukrali pobjedu' zbog sumnjivog i naglog porasta glasova druge natjecateljice u posljednjim minutama glasanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025