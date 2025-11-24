Čudovište koje osvaja internet: Evo što se krije iza popularnosti Netflixova hita 'Frankenstein'

‘Frankenstein’ je najnoviji hit na Netflixu - i krivac za poplavu emotikona lišća na društvenim mrežama. Ako vam se posljednjih tjedana taj simbol stalno pojavljuje u 'feedu', riječ je o 'potpisu' fanova filma.

Lišće je referenca na nježan trenutak između Stvorenja, kojeg glumi Jacob Elordi, i Lady Elizabeth Harlander u izvedbi Mie Goth. U sceni joj on pokloni jedan običan list, a ona ga toplo prihvati - sitan, ali emotivan detalj koji je postao zaštitni znak 'franken-fanova'

Od premijere u listopadu, 'Frankenstein' je postao internetski fenomen. Hvali se režija oskarovca Guillerma del Tora te glumačka ekipa predvođena Elordijem, Goth, Oscarom Isaacom i Christophom Waltzom.

Guillermo del Toro receives a star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Netflix je vješto iskoristio taj momentum snažnom kampanjom na društvenim mrežama, po uzoru na prijašnje viralne naslove. U prvih pet dana film je na Netflixovim profilima skupio oko 1,2 milijarde pregleda, a video Elordijeve 11-satne transformacije u čudovište premašio je 285 milijuna pregleda.

Veliku ulogu odigrala je i zajednica 'franken-fanova'. Netflix im je dodatno dao vjetar u leđa slanjem ekskluzivnih promo paketa i suradnjom s lutkarima koji su isticali raskošnu kostimografiju i likove, stvarajući sadržaj idealan za širenje po društvenim mrežama.

Foto: Netflix

Rezultat je - monstruozan uspjeh. 'Frankenstein' je dva tjedna zaredom bio broj jedan na Netflixu, s više od 29 milijuna pregleda u prvom i gotovo 34 milijuna u drugom tjednu, te je ušao u top 10 u 93 zemlje, a prvo mjesto zauzeo u čak 84.

Popularnost se prelila i na originale Mary Shelley: prodaja povezanih izdanja porasla je za oko 180 posto, dok su Jacob Elordi i Mia Goth skočili među najtraženije zvijezde na IMDb-u, u onome što se već naziva 'efektom Frankensteina'.

Foto: Netflix

Jedno je sigurno - Netflixovo čudovište i njegovo kultno lišće još će se dugo vrtjeti i na ekranu i na društvenim mrežama.