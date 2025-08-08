Culkin otkrio sve što je fanove filma 'Sam u kući' zanimalo 35 godina: 'Ne, nisam to smislio...'

Macaulay Culkin (44), koji se proslavio još kao dječak u popularnom božićnom filmu 'Sam u kući', a koji je i danas neizostavan s blagdanskog TV 'menija', otkrio je ovih dana sve što je obožavatelje tog klasika zanimalo već 35 godina. U emisiji 'Hot Ones', Culkin je rekao kako se godinama 'šuškalo' da je jedna legendarna izjava Kevina McCallistera nakon upada provalnika u obiteljsku kuću - zapravo bila njegova improvizacija. Međutim, ne, izjavu 'Predajete li se? Ili želite još?', nije smislio glumac, tada tek dječak. No, otkrio je da je za jednu drugu ipak zaslužan.

- Ona scena u trgovini. Kada prodavačica pita gdje su mi roditelji i zašto joj ne želim reći, a ja odgovorim: 'Zato što ne pričam sa strancima'. Ta rečenica je moja! Često sam to radio - ispričao je.

Svi koji tijekom božićnih praznika svake godine iznova uživaju u ovom filmu sjetit će se i scene kada Kevin pronađe fotografiju djevojke svojeg starijeg brata Buzza i očito nije oduševljen time što vidi. Desetljećima se, navodi Daily Mail, raspravljalo je li to stvarno djevojčica na fotografiji.

Foto: screenshot/Youtube

- Je li istina da je Buzzova djevojka zapravo dječak kojeg su maskirali u djevojčicu jer redatelj Chris Columbus nije htio ispasti okrutan prema nekoj mladoj djevojčici? - upitao je Culkina voditelja Sean Evans.

- Koliko znam, da. Mislim, morate pitati Chrisa, ali tako su meni rekli. To je bila cijela poanta šale - rekao je.

Culkin je također otkrio i kako je imao dublera na setu. A iako je mladi glumac za vrijeme snimanja imao tek devet godina, njegov dubler je bio 30-godišnji muškarac imena Larry. Tada je Culkin mislio da je Larry puno mlađi, da ima 13 godina. I bio je, priča, jako zabrinut za njega kada je gledao što sve radi za film...

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Penjao se na policu kako bi dohvatio nešto na vrhu, i sve je palo na njega! Nije im se sviđalo kako je sve palo, pa su to radili iznova... I sjećam se da sam im rekao: 'Molim vas, budite dobri prema Larryju, on ima samo 13 godina!' - prisjetio se.