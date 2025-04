Redatelj filma 'Sam u kući' želi obrisati scenu s Trumpom: 'Da to napravim deportirali bi me!'

Redatelj prva dva nastavka filma 'Sam u kući' Chris Columbus otkrio je kako žali za scenom u drugom nastavku u kojoj se pojavljuje aktualni američki predsjednik Donald Trump.

- Njegovo pojavljivanje u toj sceni postalo je kao kletva koja mi visi nad glavom i najradije bih da ta scena ni ne postoji - otkrio je redatelj u intervjuu za San Francisco Chronicle.

Foto: Profimedia

- Ne mogu je izrezati iz filma. Ako to učinim vjerojatno će me deportirati iz SAD-a i reći mi da se vratim u Italiju ili tako nešto - kazao je sarkastično slavni redatelj koji je zaslužan i za prva dva nastavka serijala o malom čarobnjaku Harryju Potteru.

S obzirom na to koliko je puta bio emitiran na TV-u, vjerujemo da vas ne treba podsjećati u kojoj se točno sceni pojavljuje američki predsjednik Donald Trump koji je u 90-ima bio poznati njujorški poduzetnik. Maleni Kevin ukrca se na krivi let i umjesto u Miami ode u New York. Kevin se potom zaputi u Plaza Hotel i kratko se susreće s Trumpom kojeg pita gdje se nalaze dizala. U to je vrijeme Trump bio vlasnik Plaza Hotela.

Foto: Youtube/Screenshot/Twitter

Redatelj Columbus prije 5 godina otkrio je kako je Trump ''maltretirao'' sve uključene da bi se dokopao pojavljivanja u filmu.

- Platili smo naknadu za snimanje u hotelu, ali je on rekao da je jedini način na koji ćemo smjeti snimati u tom hotelu da se on pojavi u nekoj sceni u filmu. Na kraju smo pristali, a onda se dogodila najčudnija moguća stvar. Ljudi su pljeskali kad bi se on pojavio pa sam rekao svom montažeru da ostavi tu scenu u filmu - prisjetio se Columbus u intervjuu za Business Insider.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Još od Trumpovog prvog mandata pokretale su se online kampanje da ga se ukloni iz filma, a neke je podržao i sam glavni glumac Macaulay Culkin. Trump je, pak, svojedobno na svojoj društvenoj mreži 'Truth Social' tvrdio kako nije istina da je on tražio da bude u filmu jer je tada bio ''jako zauzet'' i da ga je redatelj ''preklinjao da se pojavi u sceni''.