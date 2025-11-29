Culkin otkrio zastrašujuću istinu o snimanju kultne scene: 'Pustili su tisuće pčela na mene tada...'

Macaulay Culkin, nekadašnja dječja zvijezda koja je osvojila svijet ulogom u filmu Sam u kući, nedavno je podijelio šokantne detalje sa snimanja emotivne drame Moja djevojka iz 1991. godine. Prema pisanju Daily Mail Online, glumac je priznao da su producenti koristili metode koje bi danas bile nezamislive, uključujući puštanje tisuća pravih pčela na njega dok je imao samo deset godina.

Tisuće pravih pčela na setu

Culkin, koji danas ima 45 godina, u filmu je glumio Thomasa J., najboljeg prijatelja djevojčice Vade, koju je utjelovila Anna Chlumsky. Film je ostao zapamćen po tragičnoj sceni u kojoj se Thomas J. vraća u šumu kako bi pronašao Vadin prsten raspoloženja. Ne shvaćajući opasnost, slučajno uznemiri košnicu te, uslijed alergijske reakcije na ubode pčela, tragično premine.

Gostujući u podcastu 'On Film... With Kevin McCarthy', Culkin je otkrio da pčele u toj sceni nisu bile računalno generirane, već stvarne.

Foto: Profimedia

- Način na koji su to izveli... to danas nikako ne bi prošlo - objasnio je glumac. Otkrio je kako su mu filmski stručnjaci na vrhove prstiju nanijeli tvar koja je mirisala poput pčelinje matice, čime su privukli roj na njegove ruke.

Opasni trikovi filmske ekipe

Voditelj podcasta ostao je u nevjerici kada je Culkin potvrdio da se nije šalio. "Ne, ne šalim se, to su bile prave pčele. Zamislite to, pustili su tisuće pčela na mene", rekao je glumac.

Produkcija mu je tada dala jednostavnu uputu – trebao je mahati rukama ispred lica kako bi pčele letjele oko njega i kako bi kadar izgledao što dramatičnije za kameru. Odmah nakon što bi redatelj viknuo "rez", Culkin je morao uroniti ruke u vruću vodu sa sapunicom i potrčati prema šumi kako bi se riješio insekata.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Stručnjak za pčele na setu pokušao ga je utješiti sumnjivim savjetom: "Rekao mi je da ljudi mogu trčati brže nego što pčele mogu letjeti. Na to sam mu odgovorio: 'Ali ja imam 10 godina, što misliš koliko sam brz?'"

Unatoč opasnosti, snimili su četiri ponavljanja te scene, a Culkin je zaradio samo jedan ubod u vrat.

Mogućnost povratka Kevina McCallistera

Osim prisjećanja na Moju djevojku, Culkin se dotaknuo i franšize koja ga je proslavila. Prošlo je 35 godina otkako je prvi put branio svoj dom od provalnika u hitu Sam u kući studija 20th Century Studios. Prva dva filma zaradila su vrtoglavih 800 milijuna eura na svjetskim blagajnama, a glumac je otkrio da nije u potpunosti odbacio ideju o ponovnom igranju Kevina McCallistera.

- Nisam potpuno alergičan na tu ideju, ali moralo bi biti pod pravim uvjetima - izjavio je Culkin na događaju Nostalgic Night. Čak je razradio i koncept za potencijalni nastavak.

Foto: Profimedia

Prema njegovoj ideji, Kevin bi u odrasloj dobi bio udovac ili razveden otac koji naporno radi i ne posvećuje dovoljno vremena svom djetetu.

- Sin bi mi počeo zamjerati i na kraju bi me zaključao izvan kuće. On bi bio taj koji postavlja zamke za mene... Kuća bi bila metafora za naš odnos, a moj cilj bi bio ponovno ući u njegovo srce - objasnio je Culkin svoju viziju, dodavši da je to najbliže ozbiljnoj ideji koju trenutno ima za oživljavanje kultnog serijala.