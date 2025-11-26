Macaulay Culkin: Htio bih opet glumiti Kevina u 'Sam u kući', imam čak i cijeli scenarij u glavi

Macaulay Culkin (45) prisjetio se svoje legendarne uloge u neizbježnom i omiljenom blagdanskom klasiku 'Sam u kući'. Glumac kaže kako ne isključuje mogućnost da se vrati kao Kevin McCallister u nastavak filma.

- No to bi baš trebalo biti kako spada - rekao je, a onda objasnio da već ima ideju kako bi nastavak trebao izgledati.

Kaže kako je razmišljao o tome i da je došao na zamisao.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Ili sam udovac ili razveden. Odgajam dijete. Radim jako puno i ne obraćam dovoljno pažnje na svoje dijete, a ono je zbog toga ljuto na mene. Dolazi do situacija da ne mogu ući u svoju kuću koja je zaključana iznutra. Sin me ne pušta unutra. I ne samo to - on mi postavlja zamke - smije se Culkin.

Njegova ideja je zamijeniti pljačkaše s Kevinom, koji bi se borio s vlastitim sinom da se vrati u dom tijekom blagdana.

Foto: Screenshot/hrt

- Kuća bi bila neka vrsta metafore za naš odnos. Moj lik bi trebao pronaći put u nju, odnosno do srca svog sina - objašnjava.

Franšiza 'Sam u kući' pretvorila je Macaulaya Culkina u jednu od najpopularnijih dječjih filmskih zvijezda 1990-ih. Prvi film postao je ogroman kino hit, zaradivši 476 milijuna dolara širom svijeta, čime je završio kao drugi najuspješniji film 1990. godine. Culkin se vratio i u nastavku iz 1992. godine, 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku'.

2018 American Music Awards â Arrivals â Los Angeles, California, U.S. | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Redatelj prvog filma, Chris Columbus, ponovno je dospio na naslovnice u kolovozu kada je za Entertainment Tonight izjavio da se novi film 'Sam u kući' više nikada ne bi trebao snimiti.

- Mislim da 'Sam u kući' postoji kao nešto posebno, što se više ne može ponoviti - rekao je Columbus i dodao kako smatra da je pogreška rekreirati ovaj film.

Ni Culkin ni Columbus nisu sudjelovali u 'Sam u kući 3', danas pomalo zaboravljenom nastavku iz 1997. godine.

Četvrti film stigao je 2002. godine, ali je odmah emitiran na televiziji. Disney je 2021. godine pokušao oživjeti franšizu filmom 'Home Sweet Home Alone', koji je premijerno prikazan isključivo na Disney+. U njemu je glavnu ulogu igrao Archie Yates, dječak koji se proslavio u filmu 'Jojo Rabbit'.