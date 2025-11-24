Ispunio želju svojim fanovima: Macaulay Culkin progovorio o promjeni svog srednjeg imena

Glumac Macaulay Culkin, najpoznatiji kao Kevin McCallister iz kultnog filma Sam u kući, ponovno je zabavio obožavatelje podsjetivši ih da je još 2019. godine legalno promijenio svoje srednje ime – i to u „Macaulay Culkin“. Tako njegovo puno ime danas glasi Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Do promjene je došlo nakon što je krajem 2018. pokrenuo online anketu u kojoj je fanovima ponudio da izaberu novo srednje ime. U ponudi su se našli šaljivi prijedlozi poput „The McRib Is Back“, „Shark Week“ i „Publicity Stunt“, ali i ime njegova brata Kierana. Na kraju je većinom glasova pobijedila opcija „Macaulay Culkin“, čime je glumac dobio ime koje je istovremeno i šala i svojevrsni humoristični eksperiment.

- Htio sam da, kad me netko pita jesam li ja Macaulay Culkin, mogu odgovoriti: ‘Pa, Macaulay Culkin mi je srednje ime - našalio se glumac pred publikom na proslavi 35. obljetnice filma Sam u kući.

Tijekom susreta s fanovima prisjetio se i ostalih prijedloga koji su bili u igri, a posebno ga je zabavila opcija s bratom Kieranom.

- Volim svog brata, ali mislim da bi mu bilo smiješno da nosim njegovo ime usred svog - rekao je s osmijehom.

2018 American Music Awards - Arrivals - Los Angeles, California, U.S. | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Obljetnica filma obilježena je projekcijom, trivia kvizom te razgovorom s publikom, a Culkin je tom prigodom predstavio i kampanju „Home But Not Alone“ kojom nastavlja njegovati nostalgiju vezanu uz svoj najpoznatiji filmski lik.