LIJEPA MANEKENKA

Cura Leonarda DiCaprija na otvaranju Zimskih olimpijskih igara nosila zastavu Italije

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Claudia Greco

Vittoria Ceretti, djevojka popularnog glumca Leonarda DiCaprija, zablistala je s talijanskom zastavom pred milijunima gledatelja

Glamur, sport i svjetski celebrity sjaj spojili su se na otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026., a jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri priredila je talijanska manekenka Vittoria Ceretti, ujedno i partnerica Leonarda DiCaprija, koja je pred punim stadionom San Siro ponosno nosila talijansku zastavu.

Ceretti (27), rodom iz Brescie nedaleko od Milana, bila je među odabranima koji su imali čast sudjelovati u ceremoniji kao nositelji zastave. U svečanom trenutku, održanom 6. veljače, predala je talijansku trobojnicu počasnoj straži talijanskih karabinjera, elitnoj postrojbi Corazzieri, i to neposredno nakon nastupa pop dive Mariah Carey.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Modni dio večeri bio je jednako zapažen kao i sam protokol. Ceretti se pojavila u dugoj, bijeloj, posebno izrađenoj haljini modne kuće Armani Privé, s upečatljivim širokim rukavima i visokim ovratnikom. Elegantna kreacija dodatno je naglasila svečani ton ceremonije, dok su u pozadini pistom prolazili modeli u kreacijama Giorgia Armanija, u bojama talijanske zastave.

Ceretti i DiCaprio povezuju se već gotovo tri godine. Prvi put su viđeni zajedno u noćnom izlasku na Ibizi, a kasnije su snimljeni i tijekom odmora u Italiji, u društvu glumčeva prijatelja Tobeyja Maguirea. Par se pojavio i na Met Gali 2025., gdje nisu zajedno pozirali na crvenom tepihu, ali je DiCaprio viđen u pozadini fotografija dok je Ceretti bila u prvom planu.

UKRALA PAŽNJU Dekolte Mariah Carey zasjenio otvaranje zimskih igara
Dekolte Mariah Carey zasjenio otvaranje zimskih igara

