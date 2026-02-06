Genijalni Đuro iz 'Milijunaša' oduševio Hrvatsku, oglasila se njegova Klasična gimnazija

S velikim ponosom i uzbuđenjem pratili smo nastup našeg učenika Đure Hameršaka u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?'. Đuro je pokazao nevjerojatnu hrabrost, znanje i smirenost, došavši do sjajnih 34.000 eura, a priča još nije gotova. Posebno nas veseli što su mu podršku na zajedničkom gledanju pružili naši učenici i profesori, koji su navijali iz petnih žila. Cijela škola stoji uz tebe, Đuro! Jedva čekamo nastavak i držimo fige za iduća dva pitanja do kraja. Vidimo se i navijamo sljedeći četvrtak!

Tim se riječima na Facebooku oglasila Klasična gimnazija nakon nastupa maturanta Đure Hameršaka, koji je u popularnom kvizu oduševio gledatelje diljem Hrvatske. U kvizu je stigao do 13. pitanja i zasad osvojio 34.000 eura. No što je gledatelje posebno oduševilo nije bio iznos, nego njegov siguran, koncentriran i miran nastup. Pitanja su bila raznolika, od povijesti i zemljopisa do opće kulture, a zagrebački maturant Klasične gimnazije, koji se uz školu bavi streljaštvom i hrvanjem, pokazao je široko znanje i dobru logiku.

Foto: HRT/Screenshot

Prvi džoker 'pola-pola' iskoristio je na sedmom pitanju. Trebao je prepoznati čiji se kip ne nalazi na lisabonskom Spomeniku otkrićima, a ponuđena su imena: Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Giovanni Caboto i Ferdinand Magellan. Nakon sužavanja izbora na da Gamu i Cabota, odlučio se za Cabota. I bio u pravu, čime je osvojio 600 eura.

Za prelazak drugog praga, na pitanju vrijednom 5.000 eura, Đuro je posegnuo za džokerom 'zovi' i nazvao oca Filipa. Pitanje je glasilo: 'Na udaljenosti od 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi se Barnardova…?' Među ponuđenim odgovorima bili su zvijezda, maglica, praznina i galaktika. Otac je bez oklijevanja odgovorio da je riječ o Barnardovoj zvijezdi, a Đuro mu je vjerovao i ponovno pogodio.

Kasnije, na 12. pitanju, Đuro je zatražio pomoć publike jer nije bio siguran koji dubrovački pjesnik i političar nije bio knez Dubrovačke Republike. U igri su bili Šiško Menčetić, Nikša Ranjina, Ivan Gundulić i Ivan Bunić Vučić. Publika je najviše glasova dala Gunduliću (41 %), dok su Menčetić i Ranjina dobili po 23 %, a Bunić Vučić 13 %. Iako je očekivao jasniji signal, Đuro je odlučio riskirati.

- Sa 18 godina 10.000 eura je puno, ali i 5.000 je dosta - rekao je prije nego što je zaključao odgovor Ivan Gundulić. Točan odgovor izazvao je oduševljenje u studiju.

Foto: HRT/Screenshot

U euforiji uspjeha, na 13. pitanju vrijednom 34.000 eura odlučio je nastaviti bez sigurnosti u znanje. Pitanje je glasilo: 'Koji je geološki period ukinut 2008. godine?' Ponuđeni odgovori bili su tercijar, perm, jura i kambrij. Đuro je odabrao tercijar i ponovno pogodio. Studio je eruptirao od oduševljenja, a Tarik je kroz smijeh citirao legendarnu rečenicu Mladena Dedića: 'Ljudi, je l’ to moguće?'

- Ovo ćete pamtiti cijeli život. Oduševili ste nas pristupom i nastupom, a kako god završilo, već ste osvojili simpatije publike. Sutra ćete o sebi čitati po portalima, a tek u školi - poručio je Tarik Filipović na kraju emisije.

Đuru u sljedećoj emisiji čeka nastavak napete igre i otvaranje pretposljednjeg, 14. pitanja, vrijednog 68.000 eura.

Foto: HRT/Screenshot