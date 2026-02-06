Maturant Đuro o kojem priča cijela Hrvatska: Evo što nam je rekao o nastupu na Milijunašu

Đuro Hameršak (18) maturant je Klasične gimnazije u Zagrebu. Bavi se hrvanjem i streljaštvom, glumi u školskim predstavama i briljira na državnim natjecanjima. A od četvrtka cijela ga Hrvatska zna i po sjajnoj igri u HRT-ovu kvizu 'Tko želi biti milijunaš?', u kojem je sigurno i staloženo stigao do 13. pitanja i osvojio 34.000 eura. U sljedećoj emisiji čeka ga nastavak napete igre i otvaranje pretposljednjeg, 14. pitanja, vrijednog 68.000 eura.

- Bilo mi je vrlo ugodno iskustvo, nije mi bio toliki stres. Više mi je bio stres kako je to sve ispalo. Na HRT-u i u ‘Potjeri’, u kojoj sam bio prošle godine, bilo je ugodno. Voditelji i zaposlenici HRT-a uvijek se trude da nam bude što ugodnije snimati, da nam bude manja trema - govori nam Đuro.

Foto: HRT/Screenshot

Njegov otac Filip Hameršak kaže da se držao poprilično tajanstveno o nastupu.

- Nisam se usudio nadati se takvom ishodu, a zapravo još ni ne znam koji će biti ishod. Pretpostavljao sam da će barem nešto donijeti kući s obzirom na relativnu težinu pitanja o Barnardovoj zvijezdi, za koje me nazvao - priznaje.

Na prijavu u 'Milijunaša' Đuru je potaknula sestrična Tonka Ordulj, poznata kvizašica.

- Odvela me u HRT-ov studio kad sam imao 17 godina, a ona se natjecala u ‘Potjeri’. Svidjela mi se atmosfera i vidio sam da i za nas mlade ima nade - prisjeća se.

Foto: HRT/Screenshot

Đurin otac dodaje kako nitko u obitelji nije kvizoman, ali kvizovi su im ipak bliski:

- U smislu da posebno pratimo i spremamo se. Rekao bih da je Đuro neko vrijeme pratio ‘Potjeru’ i ‘Milijunaš’ te zaključio da bi se mogao okušati. Njegova malo starija rodica Tonka iz Splita imala je nedavno uspjeha u ‘Potjeri’ (on joj je bio u pratnji), pa je vjerojatno i to bio poticaj.

Slavlje nakon emitirane emisije trajalo je do jutra, Đuro se oko šest vratio kući.

- Đuro je organizirao za svoje prijatelje, nastavnike i obitelj skupno gledanje u jednom zagrebačkom restoranu. To je bio još jedan pokazatelj da je barem nešto osvojio - kaže Filip.

Reakcije profesora, djevojke, prijatelja i roditelja iznenadile su Đuru:

- Svi su jako ponosni i, iskreno, nisam to očekivao. Jedna profesorica je čak došla s jednim transparentom, to mi je bilo baš drago.

Foto: Facebook

U četvrtak ujutro, kad se slavlje stišalo, Đuro i njegov otac našli su se nasamo.

- Nasamo smo se našli tek oko 6 sati, kad se vratio s proslave u užem prijateljskom krugu, komentirali smo neka pitanja, bio sam i tada mnogo uzbuđeniji od njega. Ako dobro pamtim, nakon nastupa samo smo se zagrlili, uz nešto mojih razdraganih riječi - kaže Filip.

Đuro je ponosan na svoju školu, najstariju gimnaziju u Hrvatskoj, čiji su bivši učenici bili velikani poput Antuna Mihanovića, Miroslava Krleže i Vatroslava Lisinskog.

- To je baš neko specifično znanje, za koje kažu da ti baš ne može koristiti, ali ipak za kvizove je idealno što tamo naučiš jer spada pod opću kulturu i dio koji se baš ne obradi u drugim školama - ističe.

Kao učenik drugog razreda osvojio je Oskar znanja za prvo mjesto na državnom iz povijesti, ali televizijsko iskustvo snažnije je utjecalo na njega:

- To sam tretirao kao neku školsku stvar. 'Milijunaš' mi ostavlja puno veći dojam. I veći novac - kaže nam ovaj mladi genijalac, koji na ljubavi prema znanju zahvaljuje obitelji.

- Oba roditelja su mi odmalena pričala o svemu i, ako bi me nešto zanimalo, uvijek bi mi objasnili sve. Nisu mi išli na ruku, da mi, zato što sam mali, daju pojednostavljene odgovore. To je dosta pridonijelo, mislim, da upijem osnove - kaže Đuro.

Osim ljubavi prema kvizova, bavi se glumom u školskim predstavama.

- Riječ je o dramskoj grupi Klasične gimnazije koju vodi prof. Dubravka Matković. Kreće se u pravilu u nižim razredima s manjim ulogama, mislim da se Đuro dobro snašao i svi su uložili mnogo truda. Predstave igraju na godišnjoj školskoj proslavi, a išli su i na neka gostovanja. To su vrijedna iskustva i za one koji se poslije neće baviti glumom, vježbaju izričaj, nastup, pa i pamćenje - kaže otac Filip.

Foto: Facebook

Đuro dodaje kako ambicija prema glumačkoj akademiji nema:

- Nemam ja iskustva za Akademiju. Imam nekoliko prijatelja koji će probati otići na Akademiju, ali ja neću.

Njegov otac pamti kad ga je prvi put gledao na pozornici.

- Moja trema zacijelo je bila mnogo veća od njegove. Recimo da sam se na neki način plašio umjesto njega, ipak na pozornici može svašta poći ukrivo - priznaje Filip.

Đuro se jedanput, sasvim spontano, okušao i u pisanju kratke priče o Domovinskom ratu te je osvojio treću nagradu.

- Jedne noći prije dvije godine zatekao sam ga budnog u dva sata. 'Đuro, zašto ne ideš spavati, imaš sutra školu?', pitao sam. 'Pa evo, pišem priču o ratu, mislim da imam dobru ideju', rekao mi je. 'Hmm, pa kad si počeo', pitam ja. 'Danas, to jest jučer'. 'A kad ti je rok?'. 'Sutra, to jest danas'. 'Ajde sretno, sine, idem natrag u krevet', odgovorio sam. Završio ju je malo nakon što sam otišao na posao te uz pomoć mentorice prof. Sanje Vlahović Trninić poslao u zadnji čas. Navečer, kad sam je pročitao, priča mi se prilično svidjela, a sličnog je mišljenja, eto, na kraju bilo i povjerenstvo - prisjeća se otac.

Uz sve to Đuro trenira dva sporta, streljaštvo i hrvanje. Ponekad je, priznaje Filip, bilo straha da si je 'natovario' previše.

- Ali ako se mlad čovjek posveti onom što voli, ako ne odustaje, ako si ne dopusti da mu kojekakve sporedne, pa i štetne 'djelatnosti', oduzimaju previše vremena i snage, očito se sve to može nekako uravnotežiti. Đuro, dakako, u svemu što radi ima roditeljsku potporu, ali njegovi su izbori samostalni, a u izvedbi je dobrim dijelom bio prepušten sam sebi, kao i u četvrtak, uostalom - dodaje.

A što nakon mature? Đuro zasad naginje Pravnom fakultetu, iako kaže da ga ništa posebno ne vuče.

- Mogu samo ponoviti ono što je rekao na televiziji, da će vjerojatno upisati pravo. No ne bih rekao da je to i njegov 'konačan odgovor'. Imao je i nekih drugih razmišljanja, koja se možda ponovno vrate u igru - zaključio je otac Filip.

Foto: HRT/Screenshot