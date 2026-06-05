Cure detalji raskošnog slavlja Dua Lipe na Siciliji: Stanovnici bijesni, feštat će se danima...

Novopečeni bračni par, svjetski poznata glazbenica Dua Lipa i njen odabranik glumac Callum Turner nakon civilnog vjenčanja u Londonu proslavu nastavljaju na Siciliji. U srijedu kasno navečer su privatnim avionom sletjeli u Palermo gdje su se smjestili u luksuznom Hotelu Villa Igiea.

Foto: Igor Petyx

Iako su službeno rekli 'da' 31. svibnja, veliko slavlje trajat će čak tri dana. Ono počinje već danas, a trajat će sve do nedjelje. Ono će se održati na povijesnim lokacijama kao što su vila Valguarnera i palača Gangi. Kao uzvanici ovog raskošnog slavlja očekuju se neka od najvećih imena iz svijeta mode i glazbe, poput Eltona Johna, Charlie XCX i Donatelle Versace.

Šuška se da je upravo Donatella Versace, poznata talijanska dizajnerica, u paru s francuskim dizajnerom Siomonom Porte Jacquemusom zadužena za svadbene kombinacije Dua Lipe na Siciliji.

Foto: Mario Anzuoni

No nisu svi baš oduševljeni slavljem poznate pjevačice. Naime, prema pisanju talijanskih medija, mjere osiguranja su upravo zbog brojnih svjetskih zvijezda na najvišoj razini.

Angažirani su brojni privatni zaštitari i lokalna policija, a mještani grada Bagherije morali su potpisati ugovor o tajnosti te im se čak provjeravaju adrese stanovanja prije nego što im se dopusti prolazak. Područje oko vile gdje odsjedaju mladenci u potpunosti je ograđeno kako bi ih se zaštitilo od paparazza i znatiželjnika, navodi The Sun.

Zbog rigoroznih mjera su ljutiti stanovnici oblijepili grad plakatima na kojima piše kako njihov grad nije za iznajmljivanje te da bi javna mjesta trebala biti dostupna svima. Traže da 'žive mirno, neovisno o privatnom profitu'.