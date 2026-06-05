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ISKEŠIRALI SU MILIJUNE

Cure detalji raskošnog slavlja Dua Lipe na Siciliji: Stanovnici bijesni, feštat će se danima...

Piše Maša Mai Čigir,
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Cure detalji raskošnog slavlja Dua Lipe na Siciliji: Stanovnici bijesni, feštat će se danima...
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Foto: Igor Petyx/REUTERS

Večeras kreće slavlje Dua Lipe i Calluma Turnera u Italiji, a koje će trajati sve do nedjelje. Par se službeno oženio prije nekoliko dana, no njihovo raskošno vjenčanje nije oduševilo sve...

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Novopečeni bračni par, svjetski poznata glazbenica Dua Lipa i njen odabranik glumac Callum Turner nakon civilnog vjenčanja u Londonu proslavu nastavljaju na Siciliji. U srijedu kasno navečer su privatnim avionom sletjeli u Palermo gdje su se smjestili u luksuznom Hotelu Villa Igiea.

Dua Lipa and Callum Turner arrive at Villa Igiea ahead of wedding celebrations
Foto: Igor Petyx

Iako su službeno rekli 'da' 31. svibnja, veliko slavlje trajat će čak tri dana. Ono počinje već danas, a trajat će sve do nedjelje. Ono će se održati na povijesnim lokacijama kao što su vila Valguarnera i palača Gangi. Kao uzvanici ovog raskošnog slavlja očekuju se neka od najvećih imena iz svijeta mode i glazbe, poput Eltona Johna, Charlie XCX i Donatelle Versace.

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Šuška se da je upravo Donatella Versace, poznata talijanska dizajnerica, u paru s francuskim dizajnerom Siomonom Porte Jacquemusom zadužena za svadbene kombinacije Dua Lipe na Siciliji.

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Foto: Mario Anzuoni

No nisu svi baš oduševljeni slavljem poznate pjevačice. Naime, prema pisanju talijanskih medija, mjere osiguranja su upravo zbog brojnih svjetskih zvijezda na najvišoj razini.

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