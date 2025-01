Razvodi se Jessica Alba! Nakon 16 godina braka pukla ljubav

Glumica Jessica Alba (43) i producent Cash Warren (45) odlučili su okončati svoj brak nakon 16 godina, piše People.

Predivna glumica udala se za producenta Casha, kojeg je upoznala na snimaju znanstveno-fantastičnog spektakla 'Fantastična četvorka' 2004. godine, gdje je Alba glumila Sue Storm, a Warren radio kao asistent redatelja.

Foto: Profimedia

Nakon četiri godine veze, odlučili su svoju ljubav zapečatiti brakom 2008. godine u svibnju, kada su izrekli sudbonosno 'da'. Zajedno su izgradili obitelj i imaju troje djece, kćeri Honor (16) i Haven (13) te sina Hayesa (7).

Iako su izgledali kao skladan par, njihov brak je bio pun izazova. Albu su mučili ljubomorni ispadi supruga koji nije mogao podnijeti činjenicu da ju ne može cijelo vrijeme kontrolirati i držati na oku.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

- Živio sam u svijetu show biznisa, ali nikada nisam bio u vezi s takvom zvijezdom kakva je bila moja supruga. Gdje god se pojavila nastalo bi ludilo, ljudi su se okretali za njom, obraćali joj se, činilo se da svatko želi nešto od nje... U jednom trenutku to više nisam mogao podnijeti, bio sam zavidan i ljubomoran, postao sam osoba kakvu nisam mogao ni zamisliti, a na kraju smo se i privremeno rastali - rekao je Cash na podcastu 'Whine Down with Jana Kramer'.