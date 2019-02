'Cure nemaju neke kvalitete, jedino Paulina mi je drugačija'

Kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Ivana Matić prijavila se u emisiju zbog avanture i ljubavi. Ivana radio kao go go plesačica, a već u trećoj epizodi iskazala je svoje vještine i skidala se pred kamerama. Ona se u emisiji bori za naklonost Jovana Karapandže (31).

Zašto ste se odlučili prijaviti u show 'Ljubav je na selu'

Zbog avanture, novog iskustva , života na selu i ljubavi.

Kakvog muškarca tražite?

Romantičnog, nježnog, spontanog, pažljivog. Izgled nije presudan.

Što vas je privuklo na Jovanu?

Bio mi je zanimljiv zato što voli životinje. Jedino mi se nije svidjelo što voli biti u centru pažnje i dominantan.

Sanjate li o braku i djeci?

Naravno, muž i djeca.

Je li vam ovo prvi put da sudjelujete u nekoj emisiji ili na televiziji?

Sudjelovala sam prije par godina u 'Parovima';. A budući da se bavim plesom, pojavljivala sam se i u nekim videospotovima.

Foto: screenshot/

Sviđa li vam se život na selu?

Da, o tome maštam i sanjam. Rođena sam na selu pa maštam o nekoj maloj kućici u prirodi.

Kako vidite svoju idealnu budućnost za pet godina?

Život na selu, moja obitelj i ja u nekoj kućici, daleko od gužve, okruženi životinjama.

Biste li se zbog ljubavi preselili u drugu državu?

Da, to sam već radila. Imala sam jednu vezu zbog koje sam to i učinila. Jer ja kad se zaljubim, ne vidim ništa.

Jeste li imali puno veza u životu?

Imala sam nekoliko dužih veza. Nisam za kratke veze.

Foto: Facebook

O čemu će biti vaša knjiga?

Pisanje je moj život, pišem od 11. godine. Budući da imam dijabetes i dosta kompliciran život, trebao mi je neki ispušni ventil. Pišem dosta o ljudima i upravo zato volim i upoznavati drugačije ljude i različite karaktere. Promatram, analiziram… Najčešće pišem o ljubavi i osjećajima. Dosta ima tuge u mojim pričama, pjesmama.

Koje su vaše vrline?

Romantična sam, spontana, užasava me glumatanje, vrckava, društvena… Nisam više za buku i izlaske, nekad sam voljela, ali sada više ne.

U kakvim ste odnosima s bivšim dečkima? Vjerujete li da se nakon prekida može ostati prijatelj s bivšim?

Naravno, imam već takvo iskustvo, kao i moje prijateljice. Imala sam dugu vezu i ostala sam nakon nje u dobrim odnosima s dečkom. Prijateljstvo ne može biti nikako, ali vrlo dobra komunikacija je itekako moguća.

Je li vam bitnija osobnost ili fizički izgled kod muškarca?

Osobnost.

Koliko dugo radite kao go-go plesačica? Jeste li se susretali s predrasudama?

Plesom se bavim od djetinjstva, a s 19 sam počela raditi po klubovima. Ples je moja ljubav, kao i pisanje. Naravno da sam se susretala sa zlobnim komentarima, ali ja sam uvijek otvoreno govorila o tome što radim i gdje radim. Neki misle da je to problematično, ali moji prijatelji i obitelj me podržavaju i to mi je najvažnije.

Što vam je najvažnije u životu?

Zdravlje i ljubav.

Tko vam je bio najveća konkurencija u showu Ljubav je na selu?

Nisam to gledala tako jer ostale cure po meni nisu baš imale neke kvalitete. Sve su dobre i drage, ali po meni nemaju kvalitete. Mini-suknje, ljepota, šminka… Meni to nije najvažnije. Jedino je Paulina drugačija, ona svakom može biti konkurencija, ali ja se nisam htjela na taj način uspoređivati s njom.

Foto: rtl

Podsjetimo, šuška se kako Beograđanka nije došla u show došla zbog ljubavi jer joj na društvenim mrežama piše da je u vezi. Kako je objavila na Facebooku, Ivana ima dečka Nikolu, s kojim koristi zajednički profil koji je ispunjen fotografijama na kojima izmjenjuju poljupce, a uz svaku od njih stoji i ljubavni citat.

Ivana je prošle godine bila u srpskom reality showu 'Parovi', gdje je, kako pišu srpski mediji, željela prevariti produkciju i s prijateljem je izmislila priču.

- Ivana Matić je došla u ‘Parove’ kako bi dokazala bivšem dečku Petru da je dijete koje je rodila njegovo. Naime, ona je s Petrom prije godinu i zatrudnjela te rodila djevojčicu Petru, a uz pomoć Hepi televizije želi uvjeriti oca njezina djeteta da napravi DNK analizu i dokaže očinstvo - pisao je Kurir prošle godine. Petar Vasiljković je na kraju pristao doći u show jer je bio uvjeren da nije otac djeteta.

U showu su preostali kandidati negodovali jer su mislili da oni ne govore istinu. Ivana i Petar su navodno tad odlučili da neće nastaviti natjecanje u emisiji pa ostaje misterij što je bilo s DNK testom.