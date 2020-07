Dvornik u sceni pita koliko je sati, na \u0161to je Bata odgovorio: 'Vrijeme je revolucije'. De\u017eurni komentatori na Twitteru tu su objavu odmah povezali s prosvjedima u Beogradu te zaklju\u010dili kako je John poslao\u00a0poruku demonstrantima.\u00a0

Cusack objavio snimku Dvornika i Bate: 'Vrijeme je za revoluciju'

Dežurni komentatori na Twitteru su tu objavu odmah povezali s prosvjedima u Beogradu te zaključili kako je John poslao poruku demonstrantima, no ima i onih koji misle da je objava posvećena Trumpu

<p>Holivudska zvijezda <strong>John Cusack </strong>(54) objavom na Twitteru dao je do znanja da prati događaje na Balkanu. Naime, objavio je isječak iz kultnog filma 'Crveni udar' koji se snimio 1974. godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godišnjica smrti Borisa Dvornika</strong></p><p>U sceni koju je John podijelio su pokojni glumci <strong>Velimir Bata Živojinović </strong>i <strong>Boris Dvornik</strong>, koji glume rudare u Trepči i sabotiraju Nijemci u iskorištavanju rude za izradu oružja.</p><p>Dvornik u sceni pita koliko je sati, na što je Bata odgovorio: 'Vrijeme je revolucije'. Dežurni komentatori na Twitteru tu su objavu odmah povezali s prosvjedima u Beogradu te zaključili kako je John poslao poruku demonstrantima. </p><p>Međutim, bilo je i onih koji su ovu objavu povezali sa stanjem u SAD-u. John nerijetko društvene mreže koristi za oštre kritike na račun aktualnog američkog predsjednika <strong>Donalda Trumpa </strong>(74). Donald će se na predsjedničkim izborima u studenom 2020. boriti za drugi mandat i to protiv kandidata demokrata <strong>Josepha Bidena </strong>(77). </p><p>Inače, John Cusack je jedno vrijeme snimao u Srbiji i to s glumcem <strong>Sergejem Trifunovićem </strong>(47) u filmovima 'War, Inc' iz 2008. i 'Gavran' iz 2012. godine. </p>