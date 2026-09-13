Cvita otkrila kada se 'Divlje pčele' vraćaju na male ekrane!

Obožavatelji popularne RTL-ove serije "Divlje pčele" napokon su došli na svoje. Glumica Lidija Penić-Grgaš, koja je osvojila simpatije publike ulogom Cvite Runje, prekinula je višemjesečnu neizvjesnost i na svom Instagram profilu otkrila ključnu informaciju koju su svi čekali – datum početka druge sezone.

U emotivnoj objavi, popraćenoj nizom fotografija i videozapisa sa snimanja, glumica je potvrdila da se omiljena serija vraća na male ekrane 21. rujna.

"Ono što je sigurno je to da svi putevi vode u Sinj, da imam najbolje kolege na svijetu, da moje koledžice idu u drugu sezonu i to da ona počinje 21.9.", napisala je Penić-Grgaš i dodala topao pozdrav u ime svog lika: "Voli vas Cvita".

Njezina objava nije samo otkrila datum, već je pružila i jedinstven uvid u atmosferu iza kulisa. Kroz šesnaest fotografija i videa, glumica je podijelila intimne trenutke sa seta, od proba i čitanja scenarija do opuštenih druženja i proslava s ekipom. Prizori glumaca koji zajedno režu tortu, plešu na zabavi ili se šale tijekom pauza snimanja jasno pokazuju snažnu povezanost koja vlada među "najboljim kolegama na svijetu", kako ih je sama nazvala. Referenca na Sinj u opisu nije slučajna; upravo okolica tog grada služi kao kulisa za fiktivno selo Vrilo, gdje se odvija radnja ove popularne obiteljske drame smještene u pedesete godine prošlog stoljeća.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje. Mnogi su istaknuli kako su s nestrpljenjem iščekivali vijesti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Hvala Lidija što si nam otkrila datum jer bila je to državna tajna", stoji u jednom od komentara.

Podsjetimo, prva sezona serije "Divlje pčele", koja je hrvatska adaptacija uspješne grčke serije "Agries Melisses", završila je nakon više od 150 epizoda, ostavivši gledatelje u neizvjesnosti oko sudbine triju sestara Runje. Druga sezona, prema najavama, donosi nove zaplete i likove, a glumačkoj postavi pridružit će se i Slavko Sobin u ulozi novog antagonista.

*uz korištenje AI-ja



