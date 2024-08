Cvjetni Figaro stiže u Superstar: 'Bukete aranžiram i do tri dana'

Šibenčanin Luka Čular neraskidivo je vezan uz dvije svoje omiljene umjetnosti - operu i izradu prekrasnih cvjetnih instalacija. Ljubav prema cvijeću, kaže, tu je od malih nogu, a isto vrijedi i za operu. U RTL-ov popularni show 'Superstar' prijavio se da bi pokazao i dokazao koliko je posvećen umjetnosti - od koje i za koju živi.

Arija 'Vissi d'arte Vissi d'amore' objašnjava puno toga u životu Luke Čulara. Opera 'Tosca' Giacoma Puccinija objašnjava cvjećarevu ljubav prema umjetnosti.

- Tim riječima - 'živjeh od umjetnosti, živjeh od ljubavi' sve je krenulo. Opera i cvijeće savršeni su partneri za stvaranje nečeg lijepog i otmjenog, opera bez cvijeća jednostavno ne može biti. Svaka primadona na kraju dobije lijepu instalaciju. Svaka moja kreacija rađena je uz taktove neke opere, zvijezde su se tako poklopile pa jedan florist uživa u teatru odmalena - priča o svojoj neobičnoj priči mladi Šibenčanin.

Život od umjetnosti i ljubavi Luku vodi svuda, a prepoznali su to i njegovi najbliži pa ga je majka prijavila na Superstar!

- Sretan sam što je došlo do toga, možda me upravo 'Superstar' odvede na tu pozornicu i na te daske koje život znače. Riječi koje sam spomenuo su moja zvijezda vodilja, možda ću jednog dana pjevati i na nekoj velikoj pozornici - otkriva Čular. Obitelj mu je velika podrška, a u rodnom Šibeniku pjeva od vrtićke dobi. Član je i šibenskog pjevačkog društva 'Kolo' - već 11 godina.

- I moji roditelji su se u 'Kolu' upoznali, mi smo jedna velika obitelj koja si međusobno pomaže i razumije se. Iako smo amateri, smatram da možemo stati uz bok i profesionalnim ansamblima. Pjevati u njemu je čast i privilegija - dodaje Luka.

Pjevanje je učio uz skladatelja i pijanista Borne Ercega.

- On me usmjerio na pravu tehniku, njemu mogu zahvaliti puno toga, a tu je i moja draga mentorica Nataša Cvitan te moj maestro iz 'Kola'. Obitelj je uvijek bila tu što se tiče glazbe, svirale su i prabaka i baka, bakina teta je bila operna pjevačica u Italiji. Možda je to i do neke genetike, a možda ulogu u svemu igra i podneblje Mediterana. Šibenik je dao puno pjevača, tako i opernih, ali i glumaca.

Obožava ono što radi, a u Šibeniku postoji, kaže, samo zdrava konkurencija. Kolege će uskočiti kad god zatreba pa je atmosfera sjajna, posebno nakon što je udružio poslovne snage, kaže, sa slikaricom Lanom Martinović Čala. Dok ona slika, on kreira bukete, a često im u ateljeu, uz sjajnu atmosferu, vlada i dobra glazba. Suradnja s Lanom dio je ostvarenja Lukinih profesionalnih snova, a odlazak na 'Superstar' drugi je dio njegove vesele životne priče.

- Glazba je nešto najsavršenije što postoji, s ljubavlju prema glazbi se moraš roditi. Opera je posebna čarolija, film koji gledaš uživo -zaključuje Čular.

Iznimno je ovaj mladić posvećen i cvjećarstvu pa bukete aranžira od deset minuta pa do tri sata ili čak tri dana. Najveću pažnju posvećuje vjenčanim buketima, a vesele ga i rođendanski te buketi koje izrađuje povodom rođenja djeteta.

- Pobornik sam engleske škole aranžiranja, lepršava je, dinamična, u tim buketima svašta se može naći. Obožavam vrtove engleske kraljevske obitelji i njihove tradicije vezane uz cvijeće - priča Luka o svojoj velikoj ljubavi.

Sanjari i o velikim pozornicama, nastupu u velikoj operi, ponavljanju obiteljske povijesti i pljesku za kraj izvedbe.

- To je nešto veličanstveno - zaključio je svestrani šibenski umjetnik.

