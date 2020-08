Cyrus je prekinula s dečkom pa otkrila kad je izgubila nevinost

Pjevačica je prekinula s Codyjem Simpsonom, s kojim je svojedobno prevarila bivšeg supruga Liama Hemswortha. Glumca se prisjetila u svojem zadnjem podcastu i otkrila intimne stvari

<p>Pjevačica <strong>Miley Cyrus</strong> (27) prekinula je ljubavnu vezu s glazbenikom <strong>Codyjem Simpsonom</strong> (23), piše <a href="https://www.tmz.com/2020/08/13/miley-cyrus-and-cody-simpson-split-call-relationship-quits/" target="_blank">TMZ</a>. Razlog prekida za sada nije poznat.</p><p>Miley i Cody vezu su započeli prošle godine kada se pjevačica razvela od glumca<strong> Liama Hemswortha</strong> (30). Često su dijelili zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a djelovali su jako zaljubljeno. No idili je došao kraj. </p><p>Čini se kako Cyrus ne pati previše za bivšim, jer su je već u četvrtak 'paparazzi' uhvatili kako posjećuje prijatelja u Los Angelesu i to vidno raspoložena. Istog je dana Miley iznenadila javnost najnovijom epizodom svog podcasta u kojem je otkrila privatne stvari. Otkrila je kako je nevinost izgubila s 16 godina, i to upravo s bivšim suprugom Liamom. </p><p>- Nisam išla do kraja s tipom do 16. godine, ali sam završila tako što sam se udala za njega - rekla je pjevačica, iz čega je bilo očito kako se radi o Hemsworthu kojeg je upoznala 2008. na snimanju filma prema romanu <strong>Nicolasa Sparksa</strong> 'The Last Song'. Iste te godine proslavila je 16. rođendan.</p><p>Liam i Miley zaručili su se 2012., a vjenčali su se šest godina nakon. Njihov brak trajao je manje od godinu dana. Prema pisanju stranih medija, do kraha braka došlo je zbog afera pjevačice. Varala ga je i s muškarcima i sa ženama. Između ostalih, prevarila ga je i sa Simpsonom. </p>