FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca

U srijedu navečer u zagrebačkom HNK-u održao se koncert 'Glazbeni te zove' na kojeg je stigao Mate Rimac, a s njim je došla Barbara Kotarski. Budući da su se za vrijeme koncerta držali za ruke, krenula su nagađanja o njihovoj vezi, a na naš upit ona to nije demantirala.
Mate Rimac u srijedu navečer stigao je u zagrebački HNK na koncert, ali nije bio sam. S njim je uživala i nova djevojka, koju je držao za ruku.
Riječ je o Barbara Kotarski, 28-godišnjakinji iz Samobora. "Trenutno sam u fazi u kojoj mi je ipak malo previše medijske pažnje", rekla je za 24sata te se zahvalila na javljanju i lijepim riječima, dodavši kako u ovom trenutku ne želi dodatno se izlagati kroz intervju
Na društvenim mrežama prati je više od 15 tisuća ljudi, a ondje često dijeli trenutke s putovanja, volontiranja i svakodnevice.
Posebno mjesto u njezinoj priči ima humanitarni rad i iskustvo volontiranja s djecom u Tanzaniji.
Barbara je diplomirala poslovnu ekonomiju u Rijeci, a ranije se bavila i modelingom.
Tako se 2017. godine natjecala na izboru za Miss Zagrebačke županije za Miss Hrvatske.
S 21 godinom preselila se na nekoliko mjeseci u Istanbul, iskustvo koje joj, kako je sama rekla, nije donijelo veliku zaradu, ali joj je dalo samopouzdanje i vrijedna poznanstva.
Rimac se sredinom 2024. razveo od Katarina Lovrić, nakon čega je svoj privatni život držao daleko od očiju javnosti.
