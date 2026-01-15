BILA NA IZBORU ZA MISS FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca

U srijedu navečer u zagrebačkom HNK-u održao se koncert 'Glazbeni te zove' na kojeg je stigao Mate Rimac, a s njim je došla Barbara Kotarski. Budući da su se za vrijeme koncerta držali za ruke, krenula su nagađanja o njihovoj vezi, a na naš upit ona to nije demantirala.