FOTO Iznad leda zora sviće, dobro došla, predsjednice: Kolinda stiže na Antarktiku!

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prije dva dana je objavila fotografije sa prošlogodišnjih putovanja, a sada, čini se krećena putovanje života, i to na Antarktiku. Putopisac i influencer Kristijan Iličić, objavio je večeras fotografije iz Čilea i na njima napisao kako s njima na Antarktiku putuje i Kolinda.

Iličić je objavio fotografije i videozapise s poznatog vidikovca Cerro San Cristóbal, gdje se okupila njegova "Nomadik Travel Antarktika ekipa".

"Ponosni smo što na ovoj jedinstvenoj ekspediciji imamo ljude koji razumiju težinu i vrijednost ovakvog putovanja. Antarktika ne bira slučajno, ona bira one koji su spremni izaći iz zone komfora", napisao je Iličić u jednoj od svojih objava, potvrđujući da je bivša predsjednica spremna za izazov.

On je još prošlog ljeta najavio ovo putovanje uz poruku da će on biti vodič na posljednjem kontinentu koji će posjetiti.

Odlazak na Antarktiku dolazi samo nekoliko dana nakon što je Kolinda Grabar-Kitarović na svom Facebook profilu podijelila iznimno iskrenu i emotivnu objavu u kojoj se osvrnula na, kako je navela, tešku 2025. godinu. Otkrila je da su joj upravo putovanja pomogla da "ponovno pronađe ravnotežu i perspektivu" te da su za nju bila trenuci za disanje, razmišljanje i obnavljanje snage.

"Putovanja su oduvijek bila važan dio mog života. Putujem toliko često da, kada me prijatelji pitaju zašto stalno kupujem nove kofere, obično im kažem da je to moj način plaćanja stanarine", duhovito je započela svoju objavu, dodavši kako je prošlu godinu zaključila prigodno - lansiranjem Euronews Travel Channela u Dohi.

Navela je brojne destinacije koje je posjetila, od Sjedinjenih Američkih Država i Kariba, preko Maroka do Bliskog istoka, naglasivši kako su joj ta putovanja nudila i svrhu i predah. Upravo je u toj objavi suptilno najavila i svoj sljedeći veliki korak: "Dok sada započinjem osobno putovanje koje bi mnogi opisali kao putovanje života, željela sam podijeliti galeriju fotografija iz prošle godine... Prešla sam kontinente, ispresijecala države i uskoro se nadam dosegnuti i svoj posljednji kontinent."

Osim što su joj pomogla na osobnoj razini, putovanja su za bivšu predsjednicu bila i izvor dubokih spoznaja o liderstvu i životu. Istaknula je kako su je naučila poniznosti, shvativši da "nijedna zemlja, nijedna kultura i nijedna vođa nemaju monopol na istinu, mudrost ili otpornost".

Naglasila je važnost poštovanja, autentičnosti i prisutnosti, tvrdeći da titule znače mnogo manje od iskrenosti. "Ljudi odmah osjete jeste li doista tu zbog njih ili samo prolazite", napisala je, dodavši kako osmijeh i ljubaznost smatra najsnažnijim alatima vodstva. Prema njezinim riječima, osmijeh razoružava strah i podsjeća na zajedničku ljudskost, dok ljubaznost gradi mostove koji traju.

Svoju je filozofiju sažela u jednoj rečenici: "Dobro liderstvo ne počinje autoritetom, već znatiželjom; ne kontrolom, već poštovanjem; i ne egom, već ljubaznošću. Na kraju, malo tko pamti vaše politike, ali svi pamte kako su se uz vas osjećali."