'Da nemam ovu pamet, mogla bih biti s nekim poput Bilbija...'

Simpatično mi je što su me prozvali najseksi bakom Balkana, to doživljavam kao kompliment, otkrila nam je Neda Ukraden. Za sebe kaže da je totalno prirodna žena bez silikona i bilo kakvih estetskih zahvata. Ističe kako se uvijek trudi biti što vitkija i elastičnija, prvenstveno zbog zdravlja. Posao koji radi, kaže, zna biti vrlo naporan jer traje do dugo u noć.

O privatnom životu, pjevačica rijetko govori. Ima kći Jelenu, koju je dobila u braku s pokojnim redateljem Milanom Bilbijom. Nedin bivši suprug preminuo je prije šest godina, a pjevačica je za srpske medije rekla kako njihova veza nije funkcionirala.

- Da nemam ovu pamet, mogla bih opet biti s nekim takvim. Probala sam, vidjela sam, nije mi išlo, shvatila sam da nemam što tražiti, bit ću nesretna. U početku su svi puni razumijevanja, svi nas zavole zbog toga jer smo intrigantne, s ekrana, fine, zgodne, atraktivne, erotične... I onda kreće stvarnost i razotkrivanje pa se počinju događati drame. Koliko si spreman, pažljiv, taktičan, odgovoran, savjestan i koliko si prijatelj, toliko ti veza funkcionira - rekla je Neda.

-Ukoliko to krene u neko dokazivanje, onda ne funkcionira. Riječ je to tome imaš li saveznika, prijatelja, partnera ili imaš nekog kome se ti dokazuješ - dodala je.

Podsjetimo, Neda je upoznala Bilbiju kao 18-godišnjakinja i, kako kaže, zabavljali su se deset godina, a tri proveli u braku. Istaknula je kako je upravo on glavni krivac što su se mnogi sarajevski glazbenici uspjeli predstaviti publici na pravi način te rekla kako su se rastali jer se nije znao nositi s njezinom slavom.

- On je smatrao da moja slava škodi našoj vezi i da ja trebam dati priroritet domu te da nemam šta tražiti po turnejama. Uvijek se kaže da iza uspješnog muškarca stoji žena, a vidite iza uspješne žene obično stoji jedan razoren brak -rekla je Neda jednom prilikom. Zbog Bilbije je pjevačica zavoljela Boku Kotorsku, odnosno mjesto Lepetane gdje više od 30 godina ima kuću, a u blizini je bila i ona njezinog bivšeg muža što njoj nakon razvoda nije smetalo.

