‘Da smo tada slavili na Dori, bili bismo u zatvoru u Rigi'

Zagrebački punk-rokeri proslavili su se 2003. godine nastupom na Dori u Opatiji, gdje su pjesmu 'Antonija' otpjevali odjeveni u kućne ogrtače, bokserice i čarape. Iste godine izdali su i prvi album, 'Kawasaki 3P'. Kažu kako nikad zapravo nisu razmišljali gdje bi bend danas bio da su otišli predstavljati Hrvatsku na natjecanje za pjesmu Eurovizije.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Mrski menadžer prijavio nas je na doru, mi smo poslije glasali i rekli ‘ajmo na more’, kaže Tomfa

- Vjerojatno negdje u Rigi u zatvoru i ni danas se ne bismo vratili - smije se frontmen Tomislav Vukelić Tomfa i dodaje:

- Mrski menadžer nas je prijavio na Doru, mi nismo ni znali. Glasovali smo u bendu i zaključili: ‘Ma idemo malo na more’. Neki članovi benda nisu išli na maturalac jer nisu završili formalno obrazovanje, pa im je to bila prilika. Kawasaki 3P u zagrebačkom Teatru &TD 9. i 10. svibnja slavi 25 godina na sceni. Nakon nastupa fanovima pripremaju privatno druženje u dvorištu Teatra.

Foto: Goran Jakuš/Pixsell

VAŽNIJA JE GLAZBA OD TEKSTA

- Namjerno smo odabrali radni dan kako bismo ljudima učinili uslugu. Da budemo posebni. Neka vikendom piju, a radnim danom dođu na koncert - objašnjavaju dečki. U Teatru neće biti stolaca, a dvodnevni nastup će snimati.

- Svi koji dođu imat će priliku zauvijek biti na DVD-u Kawasaki 3P-a. Pripazite na styling, bit će tamo modna policija - poručuju. Svoju glazbu opisuju kao nakupinu milijardu ideja i stilova.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

- Svatko od nas je drukčiji i ima svoju ideju o glazbi. Naučili smo s godinama kako tekstovi moraju biti onomatopejski, oslikavati šum i zvuk vokala nego što ta ista riječ treba biti relevantna - ističe gitarist Toni Babarović Babke. Tomfa dodaje kako u Kawasakiju nije toliko bitan tekst koliko je bitna glazba.

- Neke naše pjesme uopće nemaju prepoznatljiv i jezično definiran tekst. To su takozvani ‘atmosferski’ tekstovi. Samo rijetki ih mogu razumjeti - objašnjava Tomfa. Kaže kako već ima u planu barem dvije takve za novi album. Kawasaki 3P nastao je prije 25 godina u garaži u Sigetu, između, kako kažu, dviju uzbuna.

Foto: Davor Višnjić/Pixsell

- Počeli smo iz dosade. Ništa ambiciozno. Imali smo tri basa, trubu i bubnjara. Nitko nije znao svirati nijedan od tih instrumenata - prisjeća se Tomfa. Kažu kako su do danas naučili svirati, ali još nisu do kraja. U kolekciji nagrada imaju dva Porina za album godine, Crnog Mačka, Davorina i Zlatne Koogle. Crnog Mačka dobili su za 'nadu godine' i darovali ga djevojci iz publike, za koju kažu da je ona tad bila njihova mlada nada godine.

NAMJERNO SE 'ZAGIPSALI'

- Šaljemo apel ‘fanici’. Ne želimo ga natrag, zanima nas gdje ga drži. Voljeli bismo ga podragati i snimiti za filmić te popričati malo s njom, da čujemo gdje je danas i što radi - poručuju.

Foto: Davor Višnjić/Pixsell

Jednom su na koncert poslali svoje 'dvojnike', kao i na intervju za osječku televiziju. Kažu kako do kraja intervjua nitko nije shvatio da to nije Kawasaki 3P. Danas bi, priznaju, to bilo malo teže jer u to vrijeme gotovo nitko nije znao kako izgledaju.

Foto: YouTube

- Odlično je prošlo. Bili su zamaskirani. Prvih pola sata svirke nitko nije skužio da to nismo mi. Jedan koncert smo namjerno bojkotirali. Nije nam se sviralo, pa smo došli u gipsovima i odsvirali dvije pjesme. Bio je to naš performans. Taj dan je baš bila tekma Hrvatske i Njemačke. Gipsali smo se dva sata samo za tu prigodu - prisjetio se Tomfa pa dodao:

- Imali smo tako nekih super situacija i danas mi je baš drago zbog toga.