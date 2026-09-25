Dakota Johnson i Collin Farrell u novom spotu Taylor Swift

Taylor Swift (36) objavila je isječak iz spota svog novog singla 'Patient Zero' kojeg je objavila danas, a video spot će premijerno prikazati u nedjelju na dodjeli MTV Video Music Awards. U spotu glume Colin Farrell i Dakota Johnson koja je kazala kako je bilo 'apsolutno predivno' glumiti u spotu dobre prijateljice Swift.

- Taylor i ja smo jako dobre prijateljice već dugo i stalno razgovaramo o poslu, umjetnosti i životu. I jednostavno smo na kraju odlučile ovo napraviti zajedno i bilo je apsolutno predivno, rekla je Johnson na londonskoj premijeri svog novog filma 'Verity'. Da su Taylor i Johnson dobre prijateljice, objavili su nedavno američki mediji nakon što su glumicu ulovili kako dolazi u pjevačicin stan u New Yorku neposredno prije Machine Gun Kellyja s kojim se navodno viđa već nekoliko mjeseci. Po pisanju medija, MGK i Johnson 'kliknuli' su na vjenčanju Swift i Travisa Kelcea te se od tada druže.

'Patient Zero' je prvi Taylorin singl nakon što je ovog ljeta objavila pjesmu 'I Knew It, I Knew You' u sklopu promocije filma 'Toy Story 5', a nalazi se na upravo objavljenom albumu 'The Life of a Showgirl: Encore' skupa s još tri nove pjesme, javlja Mirror. 'Patient Zero', 'Cleveland!', 'Pink Clouding' i 'Babylon' Swift je napisala i producirala u Švedskoj zajedno sa svojim dugogodišnjim suradnicima Maxom Martinom i Shellbackom. Na Instagramu je objasnila kako su pjesme nastale 'iz čiste zahvalnosti prema obožavateljima, njihovom oduševljenju i načinu na koji slave' njezin album The Life of a Showgirl, koji je objavila 2025. godine.